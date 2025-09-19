FILE RIBE KAPREZE: Mediteranski ukus na vašem tanjiru
File ribe Kapreze je savršen spoj zdravog i finog obroka – riblji file obogaćen paradajzom, mocarelom, pinjolama i pestom, pečen u rerni tako da zadrži sočnost i pun ukus.
Sastojci
- 2 fileta ribe (brancin, bakalar ili oslić)
- maslinovo ulje
- so i crni biber
- 1 paradajz
- 125 gr mocarela sira
- 2 kašike pinjola
- 1 kašika zelenog pesta
- limunov sok (po želji)
Priprema:
Filete ribe marinirati sa malo soli, bibera, maslinovog ulja i limunovog soka. Poređati u tiganj i staviti u zagrejanu rernu na 180 °C oko 7 minuta. U međuvremenu, iseckati paradajz i mocarelu na tanke kriške. Izvaditi ribu iz rerne i na filete poređati kriške paradajza i mocarele.Posuti pinjolama i kapnuti pesto preko svakog fileta.Vratiti u rernu i peći još 10–12 minuta.
Prijatno!
