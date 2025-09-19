Ručak dana

FILE RIBE KAPREZE: Mediteranski ukus na vašem tanjiru

Milena Tomasevic

19. 09. 2025. u 12:09

File ribe Kapreze je savršen spoj zdravog i finog obroka – riblji file obogaćen paradajzom, mocarelom, pinjolama i pestom, pečen u rerni tako da zadrži sočnost i pun ukus.

ФИЛЕ РИБЕ КАПРЕЗЕ: Медитерански укус на вашем тањиру

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 fileta ribe (brancin, bakalar ili oslić)
  • maslinovo ulje
  • so i crni biber
  • 1 paradajz
  • 125 gr mocarela sira
  • 2 kašike pinjola
  • 1 kašika zelenog pesta
  • limunov sok (po želji)

Priprema:

Filete ribe marinirati sa malo soli, bibera, maslinovog ulja i limunovog soka. Poređati u tiganj i staviti u zagrejanu rernu na 180 °C oko 7 minuta. U međuvremenu, iseckati paradajz i mocarelu na tanke kriške. Izvaditi ribu iz rerne i na filete poređati kriške paradajza i mocarele.Posuti pinjolama i kapnuti pesto preko svakog fileta.Vratiti u rernu i peći još 10–12 minuta.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!

KOGA BRIGA ZA BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA? Ana Ivanović: Ne želim da ovo ikada prestane!