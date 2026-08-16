SOKOBANJA ZABLISTALA PRED EKSPO 2027! Više od 20.000 turista i spektakularna promocija Srbije pred svetom

SOKOBANjA je danas bila nova stanica Ekspo karavana - Paviljon igre, pokazajući deo onoga što Srbija može da ponudi milionima posetilaca koji se očekuju naredne godine tokom održavanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu.

FOTO: Tanjug/Dragan Kujundžić

Program je okupio brojne građane i turiste, i u prvi plan stavio turističke potencijale, tradiciju i gastronomiju tog kraja, uz predstavljanje specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd i mogućnosti koje ona donosi lokalnim zajednicama širom Srbije.

Direktorka Sektora marketinga kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Jelena Parezanović istakla je da se tokom izložbe očekuje više od četiri miliona poseta, kao i više od 8.000 događaja iz oblasti muzike, sporta, edukacije, privrede i inovacija. "Sokobanja danas, kao domaćin Ekspo karavana, pokazuje kakvi su Srbi domaćini, a veliko interesovanje koje vidimo ovde, kao i juče u Knjaževcu, potvrđuje da građani žele da budu deo Ekspa 2027", izjavila je Parezanović.

Parezanović je podsetila da je cilj Ekspo Karavana da se građanima približe načini na koje i sami mogu da postanu deo programa Ekspa 2027, ali i da se lokalnim sredinama predstave mogućnosti da dolazak miliona posetilaca iskoriste za promociju svojih turističkih, privrednih i investicionih potencijala. Kako je istakla, jedan od načina za to biće paviljon "Srpska kuća", u kojem će lokalne samouprave imati priliku da predstave svoje turističke i investicione potencijale, dok je kroz program "Upoznaj Srbiju" namera da se strani gosti motivišu da nakon jednog ili dva dana provedena na Ekspu nastave putovanje i upoznaju druge delove zemlje.

- Ekspo je prilika i za sve ljude koji žele da usavrše svoje veštine, steknu nova znanja i nova prijateljstva i povežu se sa svetom kroz naš volonterski program. Za samo nekoliko meseci imamo oko 9.500 prijavljenih kandidata, što je zaista veliki uspeh, i želimo da zahvalimo svima koji su se do sada prijavili i prepoznali priliku da budu deo Ekspa 2027 - poručila je Parezanović.

Predsednik Opštine Sokobanja Miodrag Nikolić istakao je da će Ekspo 2027 biti prilika da Sokobanja međunarodnoj publici predstavi ono po čemu je već prepoznatljiva, ali i potencijale koji se poslednjih godina intenzivno razvijaju. "Sokobanja ima više od 35 uređenih izletišta, akva-park, jezera, reke i planine, ali ono što smo danas posebno želeli da predstavimo turistima i našim sugrađanima jeste bogata gastronomska ponuda. Više od sto domaćica i izlagača predstavilo je svoje specijalitete i domaće proizvode poljoprivrednih gazdinstava.

Ruralni turizam kod nas se veoma intenzivno razvija, uporedo sa hotelskim turizmom, i Ekspo je prilika da sve to predstavimo gostima koji će sledeće godine doći u Srbiju", rekao je Nikolić.

Dodao je da u Sokobanji trenutno boravi više od 20.000 turista, što potvrđuje veliki turistički potencijal ovog kraja i interesovanje posetilaca za sadržaje koje Sokobanja nudi. Posetioci Ekspo karavana mogli su da saznaju više o specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd, koja će biti održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve", kao i o načinima na koje mogu da se uključe u pripreme za najveći međunarodni događaj koji će naredne godine biti održan u Srbiji.

Inovacije i savremene tehnologije bile su deo programa Ekspo karavana i u Sokobanji. Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinum sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, posetioci su u posebno osmišljenom prostoru mogli da se upoznaju sa digitalnim rešenjima i tehnologijama koje će doprineti iskustvu posetilaca tokom izložbe.

Ekspo karavan nastavlja put kroz Srbiju sa porukom da prilika koju donosi Ekspo 2027 pripada čitavoj zemlji i da svaki njen kraj ima svoju priču koju može da predstavi svetu.

(Tanjug)