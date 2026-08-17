Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 08. 2026. u 08:00

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Manuel Morais / Kapta / Zuma Press / Profimedia

3+ TIKET ZA PONEDELjAK

17.30 Zalagerseg - Ferencvaroš UG 3+ (1.55)

20.00 Jong Ajaks - Emen UG 3+ (1.45)
20.00 De Grafšap - Jong AZ UG 3+ (1.29)
20.00 Leiknir - Aegir UG 3+ (1.35)

 Ukupna kvota: 3.91

 

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