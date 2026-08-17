3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA PONEDELjAK
17.30 Zalagerseg - Ferencvaroš UG 3+ (1.55)
20.00 De Grafšap - Jong AZ UG 3+ (1.29)
20.00 Leiknir - Aegir UG 3+ (1.35)
Ukupna kvota: 3.91
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