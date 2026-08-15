Torte i kolači

DOMAĆI ČOKOLADNI SLADOLED: Kremast i punog ukusa (RECEPT)

V.N.

15. 08. 2026. u 15:28

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EVO jednostavnog recepta koji možeš da napraviš bez aparata za sladoled.

ДОМАЋИ ЧОКОЛАДНИ СЛАДОЛЕД: Кремаст и пуног укуса (РЕЦЕПТ)

Foto: AI

Sastojci:

  •  500 ml slatke pavlake
  •  200 g kvalitetne crne ili mlečne čokolade
  •  200 ml kondenzovanog zaslađenog mleka
  •  2 kašike kakaa
  •  1 kašičica ekstrakta vanile ili 1 vanilin šećer
  •  prstohvat soli
  •  opciono: 50–70 g seckane čokolade ili lešnika

 

Priprema:

Otopi čokoladu na pari ili na veoma laganoj temperaturi. Ostavi 5–10 minuta da se malo prohladi. U čokoladu umešaj kondenzovano mleko, kakao, vanilu i prstohvat soli. Mešaj dok ne dobiješ glatku čokoladnu smesu.

Hladnu slatku pavlaku umuti mikserom dok ne postane čvrsta i vazdušasta. Nemoj je premutiti.

Čokoladnu smesu postepeno dodaj u umućenu pavlaku i lagano sjedini špatulom, pokretima odozdo nagore. Tako sladoled ostaje vazdušast.

Po želji dodaj komadiće čokolade ili lešnika. Sipaj u posudu sa poklopcem i stavi u zamrzivač najmanje 6 sati, idealno preko noći.

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