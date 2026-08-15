DOMAĆI ČOKOLADNI SLADOLED: Kremast i punog ukusa (RECEPT)
EVO jednostavnog recepta koji možeš da napraviš bez aparata za sladoled.
Sastojci:
- 500 ml slatke pavlake
- 200 g kvalitetne crne ili mlečne čokolade
- 200 ml kondenzovanog zaslađenog mleka
- 2 kašike kakaa
- 1 kašičica ekstrakta vanile ili 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- opciono: 50–70 g seckane čokolade ili lešnika
Priprema:
Otopi čokoladu na pari ili na veoma laganoj temperaturi. Ostavi 5–10 minuta da se malo prohladi. U čokoladu umešaj kondenzovano mleko, kakao, vanilu i prstohvat soli. Mešaj dok ne dobiješ glatku čokoladnu smesu.
Hladnu slatku pavlaku umuti mikserom dok ne postane čvrsta i vazdušasta. Nemoj je premutiti.
Čokoladnu smesu postepeno dodaj u umućenu pavlaku i lagano sjedini špatulom, pokretima odozdo nagore. Tako sladoled ostaje vazdušast.
Po želji dodaj komadiće čokolade ili lešnika. Sipaj u posudu sa poklopcem i stavi u zamrzivač najmanje 6 sati, idealno preko noći.
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