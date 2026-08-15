DOMAĆI ČOKOLADNI SLADOLED: Kremast i punog ukusa (RECEPT)

EVO jednostavnog recepta koji možeš da napraviš bez aparata za sladoled.

Foto: AI

Sastojci:

500 ml slatke pavlake

200 g kvalitetne crne ili mlečne čokolade

200 ml kondenzovanog zaslađenog mleka

2 kašike kakaa

1 kašičica ekstrakta vanile ili 1 vanilin šećer

prstohvat soli

opciono: 50–70 g seckane čokolade ili lešnika

Priprema:

Otopi čokoladu na pari ili na veoma laganoj temperaturi. Ostavi 5–10 minuta da se malo prohladi. U čokoladu umešaj kondenzovano mleko, kakao, vanilu i prstohvat soli. Mešaj dok ne dobiješ glatku čokoladnu smesu.

Hladnu slatku pavlaku umuti mikserom dok ne postane čvrsta i vazdušasta. Nemoj je premutiti.

Čokoladnu smesu postepeno dodaj u umućenu pavlaku i lagano sjedini špatulom, pokretima odozdo nagore. Tako sladoled ostaje vazdušast.

Po želji dodaj komadiće čokolade ili lešnika. Sipaj u posudu sa poklopcem i stavi u zamrzivač najmanje 6 sati, idealno preko noći.