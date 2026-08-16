KEKSĆI SA VIŠNJAMA I ČOKOLADOM: Slatko, mirisno i domaće
Sočne sušene višnje, tamna čokolada i nežna aroma kafe daju ovim keksićima poseban ukus, dok im puter daje onu neodoljivu domaću notu. Lako se pripremaju, a cela kuhinja zamiriše dok se peku.
Sastojci
- 1¾ šolje brašna
- ½ kašičice sode bikarbone
- ¼ kašičice soli
- ¾ šolje nesoljenog putera, omekšalog
- 1 šolja smeđeg šećera
- ¼ šolje kristal šećera
- 1 veliko jaje
- 1½ kašičica ekstrakta vanile
- ½ šolje komadića tamne čokolade
- ½ šolje čokoladnih komadića sa ukusom kafe
- ½ šolje sušenih višanja, sitno iseckanih
Priprema:
U činiji pomešajte brašno, sodu bikarbonu i so.
U drugoj činiji umutite omekšali puter sa smeđim i kristal šećerom dok ne dobijete kremastu smesu. Dodajte jaje i vanilu, pa sve dobro umutite.
Postepeno dodajte mešavinu brašna i lagano promešajte dok se sastojci ne sjedine. Dodajte komadiće tamne čokolade, čokoladne komadiće sa ukusom kafe i sitno iseckane sušene višnje, pa sve nežno promešajte.
Kašikom uzimajte smesu i oblikujte kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući dovoljno prostora između keksića.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 10–12 minuta, dok ivice ne dobiju lepu zlatnu boju.
Ostavite keksiće nekoliko minuta da se prohlade u plehu, a zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.
Uživajte!
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