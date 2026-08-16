Torte i kolači

KEKSĆI SA VIŠNJAMA I ČOKOLADOM: Slatko, mirisno i domaće

Milena Tomasevic

16. 08. 2026. u 09:00 >> 07:57

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Sočne sušene višnje, tamna čokolada i nežna aroma kafe daju ovim keksićima poseban ukus, dok im puter daje onu neodoljivu domaću notu. Lako se pripremaju, a cela kuhinja zamiriše dok se peku.

КЕКСЋИ СА ВИШЊАМА И ЧОКОЛАДОМ: Слатко, мирисно и домаће

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1¾ šolje brašna
  • ½ kašičice sode bikarbone
  • ¼ kašičice soli
  • ¾ šolje nesoljenog putera, omekšalog
  • 1 šolja smeđeg šećera
  • ¼ šolje kristal šećera
  • 1 veliko jaje
  • 1½ kašičica ekstrakta vanile
  • ½ šolje komadića tamne čokolade
  • ½ šolje čokoladnih komadića sa ukusom kafe
  • ½ šolje sušenih višanja, sitno iseckanih

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, sodu bikarbonu i so.

U drugoj činiji umutite omekšali puter sa smeđim i kristal šećerom dok ne dobijete kremastu smesu. Dodajte jaje i vanilu, pa sve dobro umutite.

Postepeno dodajte mešavinu brašna i lagano promešajte dok se sastojci ne sjedine. Dodajte komadiće tamne čokolade, čokoladne komadiće sa ukusom kafe i sitno iseckane sušene višnje, pa sve nežno promešajte.

Kašikom uzimajte smesu i oblikujte kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući dovoljno prostora između keksića.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 10–12 minuta, dok ivice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Ostavite keksiće nekoliko minuta da se prohlade u plehu, a zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

Uživajte!

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