KEKSĆI SA VIŠNJAMA I ČOKOLADOM: Slatko, mirisno i domaće

Sočne sušene višnje, tamna čokolada i nežna aroma kafe daju ovim keksićima poseban ukus, dok im puter daje onu neodoljivu domaću notu. Lako se pripremaju, a cela kuhinja zamiriše dok se peku.

FOTO: Novosti

Sastojci

1¾ šolje brašna

½ kašičice sode bikarbone

¼ kašičice soli

¾ šolje nesoljenog putera, omekšalog

1 šolja smeđeg šećera

¼ šolje kristal šećera

1 veliko jaje

1½ kašičica ekstrakta vanile

½ šolje komadića tamne čokolade

½ šolje čokoladnih komadića sa ukusom kafe

½ šolje sušenih višanja, sitno iseckanih

Priprema:

U činiji pomešajte brašno, sodu bikarbonu i so.

U drugoj činiji umutite omekšali puter sa smeđim i kristal šećerom dok ne dobijete kremastu smesu. Dodajte jaje i vanilu, pa sve dobro umutite.

Postepeno dodajte mešavinu brašna i lagano promešajte dok se sastojci ne sjedine. Dodajte komadiće tamne čokolade, čokoladne komadiće sa ukusom kafe i sitno iseckane sušene višnje, pa sve nežno promešajte.

Kašikom uzimajte smesu i oblikujte kuglice. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, ostavljajući dovoljno prostora između keksića.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 10–12 minuta, dok ivice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Ostavite keksiće nekoliko minuta da se prohlade u plehu, a zatim ih prebacite na rešetku da se potpuno ohlade.

Uživajte!