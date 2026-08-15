KREM SUPA OD PEČURAKA: Topla, kremasta i mirisna

Pečurke, luk, beli luk i začini uz dodatak pavlake za kuvanje daju joj divnu kremastu teksturu i neodoljiv miris. A najbolje od svega je što je možete prilagoditi svom ukusu – izblendajte je potpuno ili ostavite deo pečuraka u komadićima.

FOTO: Novosti

Sastojci

600 gr pečuraka

2 srednje glavice crnog luka

40 gr putera

2 kašike maslinovog ulja

4 čena belog luka

3 kašike brašna

750 ml pilećeg ili povrtnog bujona

so i crni biber po ukusu

malo muskatnog oraščića

timijan

150 ml pavlake za kuvanje

3 kašike sitno seckanog peršuna

Priprema:

U dubljoj šerpi otopite puter sa maslinovim uljem, pa dodajte sitno iseckan beli luk. Kratko ga propržite, oko 1–2 minuta, vodeći računa da ne zagori.

Dodajte luk iseckan na sitne kockice i pržite ga dok ne postane staklast i blago ne požuti. Zatim dodajte pečurke isečene na listiće i pržite ih 7–10 minuta, dok višak tečnosti ne ispari.

Dodajte brašno, sve dobro promešajte i kratko propržite. Zatim postepeno sipajte pileći ili povrtni bujon, uz stalno mešanje kako se ne bi stvorile grudvice.

Začinite sa malo soli, crnim biberom, muskatnim oraščićem i timijanom po ukusu. Poklopite i kuvajte 15–20 minuta.

Kada je supa skuvana, štapnim mikserom je izblendajte potpuno ili samo jedan deo, u zavisnosti od toga kakvu teksturu volite.

Na kraju dodajte pavlaku za kuvanje i sitno seckani peršun. Smanjite temperaturu i, čim supa provri, sklonite je sa šporeta.

Prijatno!