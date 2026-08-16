Politika

BRAVO ADRIANA! Vučić: Ponosni smo na ovu medalju i na Vašu energiju i borbenost!

В. Н.

16. 08. 2026. u 22:24

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, čestitao je Adriani Vilagoš osvajanje nove medalje.

БРАВО АДРИАНА! Вучић: Поносни смо на ову медаљу и на Вашу енергију и борбеност!

AP Photo/Matthias Schrader

On je nasvom nalogu na društvenoj mreži Iks napisao: 

Bronza za Srbiju i još jedan uspeh naše Adriane Vilagoš! Ponosni na ovu medalju i na Vašu energiju i borbenost! Bravo, Adriana!

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