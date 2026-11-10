Torte i kolači

MRAMORNI KOLAČ IZ VRTIĆA VRAĆA PRAVO U DETINJSTVO: Mekan, prošaran kakaom i gotov bez muke

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10. 11. 2026. u 17:36

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MRAMORNI kolač pravi se od jednostavnih sastojaka, a svetle i čokoladne šare čine da svaki presek izgleda drugačije.

МРАМОРНИ КОЛАЧ ИЗ ВРТИЋА ВРАЋА ПРАВО У ДЕТИЊСТВО: Мекан, прошаран какаом и готов без муке

Foto: Novosti/AI

Važno je da ne preterate sa kakaom, jer cilj nije težak čokoladni biskvit, već blag ukus koji deca vole. Kolač će ostati mekan ako ga ne prepečete i nakon hlađenja držite poklopljenog.

Jedna kriška ovog kolača mnoge vraća za mali sto u vrtiću, uz čašu mleka i miris tek pečenog biskvita.

Sastojci

4 jajeta
200 g šećera
1 kesica vanilin-šećera
200 ml mleka
150 ml ulja
300 g brašna
1 kesica praška za pecivo
2 kašike kakaoa
2 kašike mleka za tamni deo
malo putera ili ulja za podmazivanje kalupa

Priprema

Jaja, šećer i vanilin-šećer mutite dok smesa ne postane svetla, gusta i penasta. Dodajte mleko i ulje, pa kratko umutite da se sastojci povežu.

Brašno pomešajte sa praškom za pecivo. Postepeno ga dodajte u tečnu smesu i mešajte samo dok ne dobijete glatko testo bez grudvica.

Otprilike trećinu testa odvojite u drugu posudu. Dodajte kakao i dve kašike mleka, pa promešajte dok boja ne postane ujednačena.

Kalup podmažite ili obložite papirom za pečenje. Naizmenično sipajte svetlo i tamno testo. Viljuškom ili drškom kašike napravite nekoliko blagih kružnih pokreta, ali nemojte previše mešati jer će šare nestati.

Kolač pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni između 35 i 45 minuta. Pred kraj ga proverite čačkalicom. Ako izađe suva ili sa nekoliko mekanih mrvica, kolač je gotov.

Ostavite ga kratko u kalupu, zatim izvadite i sačekajte da se prohladi pre sečenja. Možete ga posuti šećerom u prahu, ali je ukusan i bez dodataka, uz mleko, kakao ili čaj.

(Yumama)

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