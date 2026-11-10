MRAMORNI KOLAČ IZ VRTIĆA VRAĆA PRAVO U DETINJSTVO: Mekan, prošaran kakaom i gotov bez muke
MRAMORNI kolač pravi se od jednostavnih sastojaka, a svetle i čokoladne šare čine da svaki presek izgleda drugačije.
Važno je da ne preterate sa kakaom, jer cilj nije težak čokoladni biskvit, već blag ukus koji deca vole. Kolač će ostati mekan ako ga ne prepečete i nakon hlađenja držite poklopljenog.
Jedna kriška ovog kolača mnoge vraća za mali sto u vrtiću, uz čašu mleka i miris tek pečenog biskvita.
Sastojci
4 jajeta
200 g šećera
1 kesica vanilin-šećera
200 ml mleka
150 ml ulja
300 g brašna
1 kesica praška za pecivo
2 kašike kakaoa
2 kašike mleka za tamni deo
malo putera ili ulja za podmazivanje kalupa
Priprema
Jaja, šećer i vanilin-šećer mutite dok smesa ne postane svetla, gusta i penasta. Dodajte mleko i ulje, pa kratko umutite da se sastojci povežu.
Brašno pomešajte sa praškom za pecivo. Postepeno ga dodajte u tečnu smesu i mešajte samo dok ne dobijete glatko testo bez grudvica.
Otprilike trećinu testa odvojite u drugu posudu. Dodajte kakao i dve kašike mleka, pa promešajte dok boja ne postane ujednačena.
Kalup podmažite ili obložite papirom za pečenje. Naizmenično sipajte svetlo i tamno testo. Viljuškom ili drškom kašike napravite nekoliko blagih kružnih pokreta, ali nemojte previše mešati jer će šare nestati.
Kolač pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni između 35 i 45 minuta. Pred kraj ga proverite čačkalicom. Ako izađe suva ili sa nekoliko mekanih mrvica, kolač je gotov.
Ostavite ga kratko u kalupu, zatim izvadite i sačekajte da se prohladi pre sečenja. Možete ga posuti šećerom u prahu, ali je ukusan i bez dodataka, uz mleko, kakao ili čaj.
(Yumama)
Preporučujemo
POSNE ROZEN KOCKE: Sa suvim kajsijama i orasima
06. 11. 2026. u 16:00
ŽERBO KOCKE: Starinsi kolač sa orasima. džemom i čooladom
04. 11. 2026. u 16:00 >> 06:13
BELA BAJADERA: Sa plazmom i belom čokoladom
22. 10. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)