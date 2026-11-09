ZAPEČENA SLANA PITA: Sa pečurkama i svežim sirom

Danas vam donosimo jednu divnu ideju za brz, jednostavan i ukusan obrok, bez prženja i stajanja pored šporeta!

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200 gr šampinjona

100 gr salame, šunke

1 manja glavica crnog luka

1 crvena paprika

200 gr svežeg sitnog sira

3 jajeta

2 kašike kisele pavlake

50 g rendanog kačkavalja

so i biber po ukusu

malo peršuna

Priprema:

1. Šampinjone očistite i isecite na tanke listiće. Crni luk sitno iseckajte, papriku narežite na kockice, a salamu na manje komade.

2. U posudi umutite jaja, dodajte sveži sir, kiselu pavlaku, rendani kačkavalj, so i biber. Sve dobro sjedinite.

3. U smesu dodajte iseckane šampinjone, luk, papriku i salamu. Lagano promešajte da se svi sastojci rasporede.

4. Smesu sipajte u manju vatrostalnu posudu koju ste blago premazali uljem.

5. Po vrhu možete dodati još malo rendanog kačkavalja.

6. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–35 minuta, dok se pita ne stegne i lepo ne porumeni.

Ako pripremate u fritezi na vruć vazduh (Air Fryer), pecite na 160–170°C oko 20–25 minuta, zavisno od dubine posude i snage aparata.

7. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi, pospite svežim peršunom, isecite i poslužite.

Prijatno!