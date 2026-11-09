ZAPEČENA SLANA PITA: Sa pečurkama i svežim sirom
Danas vam donosimo jednu divnu ideju za brz, jednostavan i ukusan obrok, bez prženja i stajanja pored šporeta!
- 200 gr šampinjona
- 100 gr salame, šunke
- 1 manja glavica crnog luka
- 1 crvena paprika
- 200 gr svežeg sitnog sira
- 3 jajeta
- 2 kašike kisele pavlake
- 50 g rendanog kačkavalja
- so i biber po ukusu
- malo peršuna
Priprema:
1. Šampinjone očistite i isecite na tanke listiće. Crni luk sitno iseckajte, papriku narežite na kockice, a salamu na manje komade.
2. U posudi umutite jaja, dodajte sveži sir, kiselu pavlaku, rendani kačkavalj, so i biber. Sve dobro sjedinite.
3. U smesu dodajte iseckane šampinjone, luk, papriku i salamu. Lagano promešajte da se svi sastojci rasporede.
4. Smesu sipajte u manju vatrostalnu posudu koju ste blago premazali uljem.
5. Po vrhu možete dodati još malo rendanog kačkavalja.
6. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30–35 minuta, dok se pita ne stegne i lepo ne porumeni.
Ako pripremate u fritezi na vruć vazduh (Air Fryer), pecite na 160–170°C oko 20–25 minuta, zavisno od dubine posude i snage aparata.
7. Ostavite nekoliko minuta da se prohladi, pospite svežim peršunom, isecite i poslužite.
Prijatno!
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