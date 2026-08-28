Ručak dana

TRPEZA ZA VELIKU GOSPOJINU: Kako da pripremite svečani posni ručak bez muke (RECEPT)

V.N.

28. 08. 2026. u 09:42

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IAKO praznik ove godine pada u posni dan, to ne znači da vaša trpeza ne može biti bogata i svečana. Donosimo vam tradicionalni, provereni recept za sočnog pijanog šarana iz rerne i priloge koji će oduševiti celu porodicu.

ТРПЕЗА ЗА ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ: Како да припремите свечани посни ручак без муке (РЕЦЕПТ)

FOTO: GROK AI

Pijani šaran sa manastirskim krompirom je klasično praznično jelo. Belo vino eliminiše karakterističan miris rečne ribe, a meso čini izuzetno mekanim.

Sastojci:

Za glavno jelo:

  • 1 ceo svež šaran (oko 1.5–2 kg),
  • 150 ml belog vina,
  • 50 ml ulja, 1 limun,
  • 4-5 čenova belog luka,
  • svež peršun,
  • so,
  • biber.


Za prilog:

  • 1 kg krompira,
  • 2 glavice crnog luka,
  • 1 kašičica začinske paprike,
  • malo ulja i soli.


Priprema:

Šarana dobro očistite, operite i osušite ubrusom. Oštrim nožem ga zasecite uzdužno na nekoliko mesta sa obe strane (na razmaku od oko 2 cm).

Mariniranje: Dobro usolite ribu spolja i iznutra. U ureze utisnite listiće belog luka. Unutrašnjost šarana napunite kolutovima limuna i svežim peršunom.

Priprema priloga: Krompir oljuštite i isecite na kriške, a crni luk na rebarca. Izmešajte ih u činiji sa uljem, solju i začinskom paprikom, pa sipajte na dno dubljeg pleha.

Pečenje: Preko krompira položite pripremljenog šarana. Sve prelijte mešavinom ulja i belog vina.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 50 do 60 minuta. Povremeno kašikom zahvatite tečnost sa dna pleha i prelijte preko ribe da kožnica postane hrskava, a meso sočno.

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