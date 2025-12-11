OGROMNA ČAST ZA SRBIJU: Vučić predstavio svoju ideju o zajedničkom ulasku regiona u EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sinoć se obratio iz Brisela nakon važnog sastanka sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom.

Foto: Instagram printskrin

- Dva sata je trajao razgovor sa Ursulom fon der Lajen na njen poziv, u njenom kabinetu je bio prijem, bio je i predsednik Evropskog Saveta Antonio Košta. Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju, za njen evropski put, o ključnim energetskim brigama sa kojima se suočavamo, regionalne stabilnosti, evrospke stabilnosti, geo-političkoj situaciji i ono što mogu da kažem je da sam iskreno zadovoljan tokom i načinom razgovora. Posebno oko energetske situacije koja već danas nije lako, a biće teže svakoga dana.

- Već je prošlo 61 ili 62 dana kako kap nafte nismo dobili u našu rafineriju i pitanje je kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za centralnu banku a onda tek nastaju pravi problemi.

- Razgovarali smo gde i koliko možemo da uvezemo derivata iz Rumunije i Bugarske i okolnih zemalja, kakvi su zadaci u budućnosti i gde da gradimo nove gasovode i naftovode. I ne smao naftovode, to je da možete da dopremate ne samo baržama već kroz cevi da možete da provodite naftne derivate, ako idete iz Konstance da možete da dovučete i dizel a ne samo naftu koju morate da prerađujete u rafineriji.

- Još nemam veliki strah oko gasa kakav imam oko nafte ali tražili smo rešenja i radimo na tome i verujem da ćemo imati podršku EU u tim veoma važnim stvarima.

- Razgovarali smo i o Klasteru 3 i o evropskom putu Srbije. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji sa sigurnošću raduju kako nećemo da otvorimo, ja još sa sigurnošću ne mogu da kažem ni da hoćemo ili nećemo jer to zavisi od država članica.

- Mi smo večeras razgovarali, oni su priznali značajne pomake. Lepo su govorili o napretku Srbije, naravno, uvek imaju stvari koje kritikuju i koje moraju da budu bolje ali vrlo malo smo pričali o državama članicama.

- Radili smo i mi koliko smo mogli. Išla je Jana u Švedsku. Ja sam razgovarao sa Nemcima, ovo sa Francuzima i Italijanima nikada nije bilo problema, oni su potpunosti za otvaranje. Sedam dana je ostalo da vidimo kako će to izgledati.

Predsednik Vučić je potom prokomentarisao reakciju crnogorskog premijera da će Crna Gora čekati Srbiju u EU, ističući da bi voleo da je čuo njegovu reakciju po važnijim pitanjima, ističući da je nije čuo ni kada je Lora bila u pitanju i stradanje crngorskih građana i da ne želi da dobija lake političke poene te da neće to da radi.

- Ja sam predložio nešto što je odgovorno i mudro. Ako razmišljate samo o sebi a ne vidite i komšiju svoga i kažte "vidite što sam uspeo", a vaš komšija nije bogat onda je to drugačije. Ja sam govorio iz racionalnih razloga ne iz iracionalnih. Ne iz političkih zato što će neko ispred nas da bude, polako. Prvo skočite, pa recite hop. Kako ćemo da osetimo EU, recimo, Srbija je ušla, i neću da vas pitam sa kojom teritorijom, a pri tome Prištine nema nigde, pa ću onda vas pitamo kako ćemo onda taj problem da rešimo? A šta da radimo sa Sarajevom u tom slučaju ili sa BiH? Onda će Bošnjaci iz Pazara da tri puta prelaze težu granicu da bi došli do Sarajeva i obrnuto i Srbi iz Bijeline, Banjaluke i Trebinja, Zvornika da prelaze tri puta težu granicu nego što je danas umesto da imamo otvoreno granice kao što ja predlažem.

- Politika je stvar mogućeg i stvar racionalnog pristupa i to ljudi ne žele da razumeju ali da hitnost i hitrost u reakciji na nešto gde nije bilo nikakve loše namere na nešto što se odnosilo na sve nas. Ja nisam rekao da čekamo svi zajedno, ja sam mislio da svi mi na vreme ili pre vremena da budemo deo EU. Zašto je to nekome zasmetalo? Zato što bi neko trebalo, a neko ne bi trebalo da bude. Ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, Banjaluci, Pljevljima, Sarandi, Elbasanu ili bilo gde drugo.

Vučić je istakao da je dobro i da Srbija ima pravo da iznosi svoje ideje ističući da je suština evrope u tom demokratskom pristupu.

- Nismo o tome pričali ni dva minuta. Ja sam to izneo kao ideju i nacrtao i pokazao zašto to mislim, ali ništa više o tome. Saslušali su me kao pristojni ljudi. Ja imam hrabrosti da svoje ideje i mišljenje iznosim zato što mislim da dobro poznajem i svoju zemlju ali i sve ostale narode u okruženju.

Predsednik je potom prokomentarisao to što je Srbija sama, kako mala zemlja, bila u društvu tako velikih ljudi.

- Velika čast za Srbiju. Zahvalan sam gospođi Fon der Lajen i Košti. Ja sam od njih naučio i dobro razumeo u kom smeru ide Evropa i ja mislim sve ono što sam rekao juče a mislim takođe i oko bezbednosne situacije u Evorpi. Ja mislm da bi bila velika i veličanstvena vest u koliko bi se na mesec-dva ili pet-šest prekinuo sukob u Ukrajini ali nisam siguran da to znači da neće biti nekog drugog u budućnosti.

Vučić je istakao da svoje mišljenje ne zasniva na svom osećaju već na saznanjima pojedinih obaveštajnih agencija.

- Ja zato želim da Srbija sačuva mir. Da Srbija u regionu sačuva mir i to je za nas od presudnog značaja.

- Znate, meni Vukan za Novu godinu napiše da najviše voli sa svojim tajom da se igra i to je ono što je potrebno. A to da li sam drag ili nisam drag, suviše sam mator da bi mi to bilo važno. Meni je važno da naša zemlja bude bezbedna, da ima mir, da ima prosperitet. Da MMF i Svetska banka kažu da će Srbija verovatno biti najbrža rastuća ekonomija u narednih pet godina u Evropi, za to je neko morao da stvori preduslove.

- Srbija ima svega 43% javnog duga. Srbija je jedna od najmanje zaduženih evropskih zemalja koje imaju Evrostat. Mi smo duplo bolji po tom pitanju nego jedna strašna Nemačka. Tri puta ili četiri puta bolji i uspešniji po tom pitanju nego Francuska i Italija.

Vučić je istakao da ne razume ljude koji loše mrze svojoj zemlji.

-Kao i malopre što nisam odgovorio Spajiću na način koji sam mogao. Razumem ja njih. Mi tu brzinu inače ne možemo da postignemo. Oni pre nego što im mejl stigne iz Brisela već su se saglasili sa tim. Mi smo ipak jedna drugačija zemlja.

Predsednik Vučić je podsetio da je Srbija odlučila da ne bude članica NATO alijanse i da za to ne može da se očekuje da će biti tretirana kao i one zemlje koje to jesu. Podstio je da je Srbija jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji.

Predsendik je prokomentarisao je i buduću posetu Nišu i odgovorio da li će prošetati gradom.

- Pošto su mnogo jaki ti iz Južnih vesti i nekih drugih pa ne smem da prošetam. Hajde razmislite šta su vam time rekli? Pogledajte kao neko ko je neodgovoran, kao deca neka, da li Vučić sme da se prošeta Nišom, ne, nego ti smeš. Šetaću sva tri dana koliko ću u Nišu da provedem i pokazivaću slike. Najmanje tri opštine ću da posetim od pet. Njihova poruka je "kod nas nema demokratije, ne smeš čak ni da radiš svoj posao, ne samo to, ne smeš ni da šetaš jer mićemo da te bijemo ili da te ubijemo". Možete li da mislite šta bi radili ti kad bi došli na vlast? Zamislite da mi nekome kažemo ajde dođi nekome tu i tu. I, kako biste rekli? Sa pravom, to je diktatura. Ja da vam bežim, neću nigde i nikada.

- Evo da vas obavestim u Jarkovcu, na onom besmislenom ponavljanju izbora SNS je dobio 70% glasova, a oni 20% i nešto.

Vučić je prokomentarisao i izjavu Đorđa Ikadinovića da je već unapred isplanirano da će se na predstojećim izborima kandidovati za premijera ističući da još ništa nije isplanirao.

- Pitanje je da li ću ja imati volju za to ili ne, a to je jednako veliko pitanje kakav će rezultat izbora da bude.

Istakao je takođe da neće menjati Ustav da bi se ponovo kandidovao za predsednika.