JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa

В.М.

11. 12. 2025. u 08:21

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nove četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete čekirati OVDE, pogođen je bez većih problema i istome se nadamo i danas.

3+ TIKET ZA ČETVRTAK

18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv UG 3+ (1,40)

18.45 Mitjiland - Genk UG 3+ (1,60)
20.00 Aston vila (Ž) - Liverpul (Ž) UG 3+ (1,70)
22.30 Real Oruri - Nasional Potoši UG 3+ (1,35)

 Ukupna kvota: 5,14

 

