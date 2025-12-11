JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nove četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
Jučerašnji dobitni tiket možete čekirati OVDE, pogođen je bez većih problema i istome se nadamo i danas.
3+ TIKET ZA ČETVRTAK
18.45 Štutgart - Makabi Tel Aviv UG 3+ (1,40)
20.00 Aston vila (Ž) - Liverpul (Ž) UG 3+ (1,70)
22.30 Real Oruri - Nasional Potoši UG 3+ (1,35)
Ukupna kvota: 5,14
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!
11. 12. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
11. 12. 2025. u 07:00
PARIŽANI IMAJU SAMO PET POBEDA: Žalgiris je doživeo debakl u Kaunasu
11. 12. 2025. u 08:17
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
11. 12. 2025. u 08:03
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)