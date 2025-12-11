Politika

TAČNO U 10 ČASOVA: Vučić se obraća iz Niša

В. Н.

11. 12. 2025. u 08:29

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić biće gost iz Niša u Jutru na TV Prva u 10 časova.

ТАЧНО У 10 ЧАСОВА: Вучић се обраћа из Ниша

Foto: TV Prva printskrin

Vučić će iz Niša govoriti o svim aktuelnim temama.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je trodnevnu posetu Nišu i obilazak južnih opština.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠTO GORE TO BOLJE
Politika

0 0

ŠTO GORE TO BOLJE

NEKAKO pred kraj ove godine već može da se apsolutno profiliše delovanje i narativ svekolike opozicije u proteklih nekoliko godina.

11. 12. 2025. u 09:47

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!