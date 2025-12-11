"PAKUJ PINKLE"! Hitan sastanak u Madridu zbog Ćabi Alonsa, a igrači...

PUKLO je u Madridu! Real se raspada!

FOTO: Tanjug/AP

Mančester siti je pobedio 2:1 i zakucao ekser u kovčeg Ćabija Alonsa, a nakon utakmice na "Santjago Bernabeu" čuli su se gromoglasni zvižduci.

Real Madrid je vezao drugi poraz pred svojim navijačima u tri dana, posle Selte, slavio je i Siti. U Primeri Barselona ima plus četiri, a u Ligi šampiona Real još uvek nije osigurao direktan plasman u osminu finala.

Izvori i dalje pišu da će Ćabi Alonso danas morati na hitan sastanak sa upravom kluba, da pojedini članovi ne veruju da može da spasi ovu situaciju. S druge strane, igrači su posle utakmice rekli da čvrsto stoje uz svog trenera.

- Danas nismo zaslužili da izgubimo. Uz našeg trenera Ćabija Alonsa idemo do smrti, on nije krivac za ovakve rezultate, jer smo svi krivi", rekao je Raul Asensio.

I strelac jedinog gola Rodrigo je poručio javno da je ekipa uz Ćabija Alonsa.

- Mnoge laži kruže medijima, a istina je da smo svi uz trenera", rekao je Rodrigo, koji je na kraju utakmice i čvrsto zagrlio Ćabija Alonsa.

Istovremeno, Marka je kratko prenela da Ćabi Alonso neće biti otpušten posle ovog poraza, ali da će dobiti upozorenje da mu posao nije više siguran kao pre nekoliko dana.

Real za vikend gostuje Alavesu, i to desetkovan, jer su pored povređenih igrača, van stroja i suspendovani Alvaro Kareras i Fran Garsija, tako da će to biti dodatno otežavajuća okolnost za Ćabija Alonsa.