TIM BEZ SUJETE: Valensija je najprijatnije iznenađenje!

KOŠARKAŠI Valensije će u 15. kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.

Foto: Profimedia

"Slepi miševi" ove sezone igraju sjajnu košarku i ako ovako nastave, biće konkurenti za plej-of.

Trenutno imaju skor od devet pobeda i pet poraza, a najveći trijumf ostvarili su u prošlom kolu kada su usred Atine savladali Panatinaikos rezultatom 79:89.

Igrači Valensije igraju izuzetno brzu i efikasnu košarku, a protivniku ne dozvoljavaju da ih na bilo koji način uspori.

Krasi ih timska igra, ekipa je iznad pojedinca i za sada nema sujete, svi igrači su zadovoljni svojim ulogama.

Verujemo da će Valensija rutinski savladati Anadolu Efes.

NAŠ TIP: H1 -5,5 (kvota 1,65)

