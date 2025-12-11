Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS U NIŠU: Svečano otvara fabriku Ariston Climate Solution

V.N.

11. 12. 2025. u 07:14

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti Nišu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.

ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ДАНАС У НИШУ: Свечано отвара фабрику Аристон Цлимате Солутион

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.

Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.

