PREDSEDNIK VUČIĆ DANAS U NIŠU: Svečano otvara fabriku Ariston Climate Solution
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u poseti Nišu, saopštio je Kabinet predsednika Republike.
Predsednik Vučić će prisustvovati svečanoj ceremoniji otvaranja fabrike za proizvodnju cilindara, rezervoara i toplotnih pumpi Ariston Cimate Solutions u 12 časova.
Kako se navodi u saopštenju, predsednik Vučić će nakon svečanog otvaranja obići završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.
Predsednik će potom obići proizvodni pogon fabrike za proizvodnju čeličnih komponenti i podsklopova za široku paletu kranova iz proizvodnog programa kompanije Palfinger, navodi se u saopštenju.
