POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane
DONOSIMO vam recept za savršene posne kiflice koje uspevaju i početnicima i iskusnim domaćicama.
Sastojci:
- 500 ml vode (mlaka)
- 1 kg brašna
- 1 i po šoljice ulja
- 1 svež kvasac
- kašika šećera
- kašika soli
- margarin
- posni majonez
- susam
Priprema:
Stavite izmrvljen kvasac u vodu i dodajte ravnu kašiku šećera i malo brašna kako bi kvasac nadošao. U nadošli kvasac dodajte ulje, brašno i so. Zamesite testo i ostavite da narasta sat vremena. Naraslo testo podelite na tri veće lopte, a zatim svaku loptu na 6 manjih jednakih loptica. Svaku lopticu razvijte u veličinu manjeg tanjira, premažite razmeksalim margarinom.
Pet se premazuje i stavljajte jednu preko druge, poslednju ne premazujete. Zatim razvijemo testo i isečemo u zavisnosti kakve kiflice zelimo, podelimo na 12 ili 16 trouglova. Umotajte kiflice. Umotane kiflice premažite posnim majonezom popspite susamom i na kraju stavite po kockicu margarina. Pecite ih 30-ak minuta na 200 stepeni.
Prijatno!
