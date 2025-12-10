Bakini recepti

POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane

Milena Tomasevic

10. 12. 2025. u 17:00

DONOSIMO vam recept za savršene posne kiflice koje uspevaju i početnicima i iskusnim domaćicama.

ПОСНЕ КИФЛИЦЕ: Нежне, мирисне и мекане

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 ml vode (mlaka)
  • 1 kg brašna
  • 1 i po šoljice ulja
  • 1 svež kvasac
  • kašika šećera
  • kašika soli
  • margarin
  • posni majonez
  • susam

Priprema:
 

Stavite izmrvljen  kvasac u vodu i dodajte ravnu kašiku šećera i malo brašna kako bi kvasac nadošao. U nadošli kvasac dodajte ulje, brašno i so. Zamesite testo i ostavite da narasta sat vremena. Naraslo testo  podelite na tri veće lopte, a zatim svaku loptu na 6 manjih jednakih loptica. Svaku lopticu razvijte u veličinu manjeg tanjira, premažite  razmeksalim margarinom.

Pet se  premazuje i stavljajte jednu preko druge, poslednju  ne premazujete.  Zatim razvijemo testo i isečemo u zavisnosti kakve kiflice zelimo, podelimo na 12 ili 16 trouglova. Umotajte kiflice. Umotane kiflice premažite posnim majonezom popspite susamom i na kraju stavite po kockicu margarina. Pecite ih 30-ak minuta na 200 stepeni.
Prijatno!
 

