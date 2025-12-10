POSNE KIFLICE: Nežne, mirisne i mekane

DONOSIMO vam recept za savršene posne kiflice koje uspevaju i početnicima i iskusnim domaćicama.

FOTO: Novosti

Sastojci:

500 ml vode (mlaka)

1 kg brašna

1 i po šoljice ulja

1 svež kvasac

kašika šećera

kašika soli

margarin

posni majonez

susam

Priprema:



Stavite izmrvljen kvasac u vodu i dodajte ravnu kašiku šećera i malo brašna kako bi kvasac nadošao. U nadošli kvasac dodajte ulje, brašno i so. Zamesite testo i ostavite da narasta sat vremena. Naraslo testo podelite na tri veće lopte, a zatim svaku loptu na 6 manjih jednakih loptica. Svaku lopticu razvijte u veličinu manjeg tanjira, premažite razmeksalim margarinom.

Pet se premazuje i stavljajte jednu preko druge, poslednju ne premazujete. Zatim razvijemo testo i isečemo u zavisnosti kakve kiflice zelimo, podelimo na 12 ili 16 trouglova. Umotajte kiflice. Umotane kiflice premažite posnim majonezom popspite susamom i na kraju stavite po kockicu margarina. Pecite ih 30-ak minuta na 200 stepeni.

Prijatno!

