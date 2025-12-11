SENZACIJA U NBA KUPU! Luka Dončić gleda i ne veruje, a Oklahoma...

Košarkaši Oklahome plasirali su se u polufinale NBA kupa pošto su prošle noći na svom terenu u četvrtfinalu pobedili Finiks sa ubedljivih 138:89.

Foto AP

Oklahoma je ovom pobedom izjednačila rekord Golden stejta iz sezone 2015/16. sa skorom od 24/1 na početku sezone. Pored toga, Oklahoma je svojom 16. uzastopnom pobedom postavila i rekord franšize.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 28 poena, kome je ovo bio 96. uzastopni meč sa najmanje 20 poena, a najbolje ga je pratio Čet Holmgren je dodao 24 poena i osam skokova.

Na drugoj strani, najbolji je bio Dilon Bruks sa 16 ubačenih poena.

Oklahoma će u polufinalu NBA kupa u Las Vegasu igrati protiv San Antonija koji je jutros u gostima slavio protiv Los Anđeles lejkersa sa 132:119.

Sanse je do pobede predvodio Stefon Kasl koji je postigao 21 od svojih 30 poena u drugom poluvremenu, dok je Dearon Foks dodao 20. Luka Dončić je bio najbolji u redovima Lejkersa sa 35 poena, Markus Smart je ubacio 26, a Lebron Džejms 19 poena uz 15 skokova i osam asistencija.

U drugom polufinalu NBA kupa sastaće se Njujork i Orlando.

