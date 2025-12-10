VUČIĆ GOST URSULE VON DER LAJEN, PRISUSTVOVAO I KOŠTA: Velika čast za našu zemlju, predsednik sam sa dvoje najvažnijih ljudi u EU (FOTO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri u Briselu koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

- Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsednicom europeancommission @ursulavonderleyen i predsednikom @eucouncil @antoniocosta.euco o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.

Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner #EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana.

Sa domaćinima sam razmenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija preduzela u cilju sprovođenja reformi i ispunjavanja preuzetih obaveza. Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku bezbednost i stabilnost Srbije. Razgovarali smo i o momentumu u evropskoj politici proširenja, situaciji u regionu, kao i o mogućnostima za ubrzanje našeg evropskog puta. - poručio je Vučić.



