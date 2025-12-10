VUČIĆ GOST URSULE VON DER LAJEN, PRISUSTVOVAO I KOŠTA: Velika čast za našu zemlju, predsednik sam sa dvoje najvažnijih ljudi u EU (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri u Briselu koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.
- Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku da večeras u Briselu razgovaram sa predsednicom europeancommission @ursulavonderleyen i predsednikom @eucouncil @antoniocosta.euco o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU i našem evropskom putu.
Zahvalan na njihovom gostoprimstvu i iskrenoj podršci našoj zemlji, našem evropskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi. Srbija je čvrsto privržena svom strateškom cilju, članstvu u EU, i ostaje pouzdan i odgovoran partner #EU u svim procesima koji doprinose miru, stabilnosti i prosperitetu naših građana.
Sa domaćinima sam razmenio mišljenja o svim koracima koje je Srbija preduzela u cilju sprovođenja reformi i ispunjavanja preuzetih obaveza. Posebnu pažnju posvetili smo energetskom sektoru, sa fokusom na energetsku bezbednost i stabilnost Srbije. Razgovarali smo i o momentumu u evropskoj politici proširenja, situaciji u regionu, kao i o mogućnostima za ubrzanje našeg evropskog puta. - poručio je Vučić.
Preporučujemo
HRVATSKI STRAH OD VUČIĆEVOG BALKANA U EU
10. 12. 2025. u 10:04
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)