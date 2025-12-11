A ON POBEGAO U SRBIJU... Bivšem NBA košarkašu prete smrću zbog posete Moskvi
JEDNA zaniljmiva košarkaška ličnost ovih dana boravi u Srbiji i prisustvovaće večitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde.
Naime, reč je o Maćej Lampeu koji se našao se u centru skandala u domovini pošto je posetio Rusiji.
Poljak je za Serbian Times otkrio da je počeo da prima pretnje smrću nakon što su mediji preneli njegove Instagram objave iz Moskve i vest o mogućoj saradnji sa ruskim sportskim strukturama. Vest je izazvala snažne reakcije u sportskoj zajednici u Poljskoj.
Inače Lampe je prethodnih dana boravio u Rusiji gde je predstavio svoj novi projekat Ruskoj košarkaškoj federaciji. Tokom posete objavio je više storija na društvenim mrežama što je odmah pokrenulo napade poljskih medija.
- Predstavio sam novi projekat Ruskoj košarkaškoj federaciji, svideo im se i prihvatili su ga. Uzeli su fotografije sa mojih insta storija“, rekao je Lampe za Serbian Times.
Ovaj potez nekadašnjeg NBA igrača je naišao na osudu u Poljskoj, a deo javnosti smatra da je time ugrozio svoj ugled u trenutku kada su odnosi Varšave i Moskve veoma zategnuti.
- To su uradili da bi mi napravili problem“, zaključio je Lampe za Serbian Times.
Inače, Maćej Lampe imao je bogatu karijeru tokom koje je nastupao u NBA ligi, Španiji, Rusiji, Turskoj i drugim zemljama.
