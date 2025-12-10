GRČKA TORTA: Recept koji osvaja na prvi zalogaj - Hit na svakom porodičnom okupljanju!

OVA torta, iako izgleda raskošno, priprema se jednostavno i sigurno će postati hit na svakom porodičnom okupljanju.

FOTO: Novosti

Sastojci za jednu koru (peku se 4 kore):

5 belanaca

6 kašika šećera

5 kašika mlevenih oraha

5 kašika mlevene plazme

2 ravne kašike brašna

1/2 kesice praška za pecivo

Priprema:

Umutiti belanca u čvrst sneg. Postepeno dodavati šećer i mutiti dok se šećer potpuno ne otopi. Špatulom lagano umešati mlevene orahe, plazmu i prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo. Peći četiri kore na 200°C oko 15 minuta. Korišćen je kalup prečnika 26 cm.

Fil

Sastojci:

20 žumanaca

18 kašika šećera

8 kašika brašna

6 kašika gustina

1,4 l mleka

250 gr maslaca ili margarina

200 gr crne čokolade

80 gr mlečne čokolade

80 gr bele čokolade

90 gr lomljene plazme

Priprema:

Žumanca umutiti sa šećerom, brašnom i gustinom da nema grudvica. Mleko zagrejati do pred vrenje i umešati pripremljenu smesu. Kuvati na srednjoj vatri dok se fil ne zgusne. Potpuno ohladiti. Posebno umutiti maslac (ili margarin) i umešati u ohlađeni fil.

Fil podeliti na dva dela:

Veći deo, dodati otopljenu crnu čokoladu (ovo je crni fil).

Manji deo, dodati seckanu mlečnu i belu čokoladu + lomljenu plazmu (ovo je žuti fil).

Slaganje torte: kora, crni fil, žuti fil, kora

Ponavljati redosled do kraja, završiti filom.

Uživajte!