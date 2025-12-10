GRČKA TORTA: Recept koji osvaja na prvi zalogaj - Hit na svakom porodičnom okupljanju!
OVA torta, iako izgleda raskošno, priprema se jednostavno i sigurno će postati hit na svakom porodičnom okupljanju.
Sastojci za jednu koru (peku se 4 kore):
- 5 belanaca
- 6 kašika šećera
- 5 kašika mlevenih oraha
- 5 kašika mlevene plazme
- 2 ravne kašike brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
Priprema:
Umutiti belanca u čvrst sneg. Postepeno dodavati šećer i mutiti dok se šećer potpuno ne otopi. Špatulom lagano umešati mlevene orahe, plazmu i prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo. Peći četiri kore na 200°C oko 15 minuta. Korišćen je kalup prečnika 26 cm.
Fil
Sastojci:
- 20 žumanaca
- 18 kašika šećera
- 8 kašika brašna
- 6 kašika gustina
- 1,4 l mleka
- 250 gr maslaca ili margarina
- 200 gr crne čokolade
- 80 gr mlečne čokolade
- 80 gr bele čokolade
- 90 gr lomljene plazme
Priprema:
Žumanca umutiti sa šećerom, brašnom i gustinom da nema grudvica. Mleko zagrejati do pred vrenje i umešati pripremljenu smesu. Kuvati na srednjoj vatri dok se fil ne zgusne. Potpuno ohladiti. Posebno umutiti maslac (ili margarin) i umešati u ohlađeni fil.
Fil podeliti na dva dela:
Veći deo, dodati otopljenu crnu čokoladu (ovo je crni fil).
Manji deo, dodati seckanu mlečnu i belu čokoladu + lomljenu plazmu (ovo je žuti fil).
Slaganje torte: kora, crni fil, žuti fil, kora
Ponavljati redosled do kraja, završiti filom.
Uživajte!
Preporučujemo
ČOKOLADNA TORTA BEZ BRAŠNA: Bogata, sočna i bez glutena!
12. 11. 2025. u 21:00
POSNA ŠTRUDLA: Mirisna, mekana i idealna za prazničnu trpezu
10. 12. 2025. u 12:47
KOLAČ SA MAKOM BEZ ŠEĆERA I BRAŠNA: Zdraviji desert koji osvaja na prvi zalogaj
04. 12. 2025. u 13:04
POSNA ROZEN TORTA SA MALINAMA: Recept za kremastu poslasticu koju ćete obožavati!
03. 12. 2025. u 14:55
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)