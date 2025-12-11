SRBIJA PLAĆA CENU SVOG IZBORA DA BUDE NEZAVISNA ZEMLJA Vučić: Država nije igračka

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je geopolitika najvažniji faktor u svemu i da Srbija plaća cenu svog izbora da bude nezavisna zemlja i da ne uđe u NATO, da ne uvede sankcije Rusiji i ne prizna tzv. Kosovo.

Foto: Printskrin

Vučić je posle razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, na pitanje novinara da prokomentariše to što se neki u zemlji raduju tome da Srbija ne može da uđe u EU, kao i svakoj kritici srpskog predsednika iz Brisela, rekao da su uvek postojali ljudi koji svojoj zemlji žele loše i da te ljude ne razume.

Dodao je da je Srbija ipak jedna malo drugačija zemlja, a da takvi ljudi, kako je rekao, ne znaju šta je država.

"Država nije igračka. Mi nismo članica NATO. Danas je geopolitika, neću da kažem jedini, ali najvažniji faktor u svemu. Jesmo li mi birali da ne budemo članica NATO-a, ili je neko drugi to umesto nas, Srba, birao? Mi smo to birali. Zato se negde plaća i određena cena. A mi i dalje stojimo na tom stanovištu. Je li stvarno mislite da će da nas tretiraju kao i članice NATO-a? Naravno da neće. Dvadest dve od 27 zemalja je priznalo nezavisno Kosovo. Mi nismo. Šta još očekujete? O čemu još da vam govorim? Mi smo jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Je li to bio naš izbor?", naveo je Vučić.

Podsetio je da je početkom rata u Ukrajini u Srbiji bila izborna kampanja i da su predstavnici opozicije govorili da će on uvesti sankcije Rusiji od 1. aprila, a da ih do dan-danas, tri godine kasnije, nije uveo.

"Lagali su narod tokom izborne kampanje i bila ih je baš briga. Ja nisam lagao narod ni pre kampanje, ni tokom kampanje, ni posle kampanje. Dakle, postoje neki teži izbori s vremena na vreme. Hoćete da budete nezavisna zemlja, nije uvek jednostavno. Ali da li mi imamo još mnogo toga što možemo da uradimo, da popravimo, da promenimo? Naravno da možemo i zato verujem da ćemo bilo sada ili u januaru, februaru, martu, uveren sam da ćemo napredovati", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše pisanje Južnih vesti koje su se pitale da li će smeti da prošeta Nišom, Vučić je odgovorio da će prošetati sva tri dana koliko će biti tamo, i da će posetiti bar tri od pet niških opština, kao i neka okolna mesta, poput Merošine i Gadžinog hana.

Dodao je da treba obratiti pažnju na to šta je poruka onih koji su rekli da ne sme da šeta Nišom.

"To je taj deo dehumanizacije. Ne smeš da prošetaš, mi ti ne damo, pobunjeni narod. Njihova poruka je 'kod nas nema demokratije, ne smeš čak ni da radiš svoj posao'. A ne samo to, ne smeš ni da šetaš, jer mi ćemo da te bijemo ili ubijemo. Možete da mislite da takvi dođu na vlast, šta bi radili", rekao je Vučić i dodao da on neće nikada bežati.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu političkog analitičara Đorđa Vukadinovića da planira da posle sledećih izbora bude predsednik vlade, Vučić je odgovorio da ne želi da bude teret ni stranci koju voli, ni pokretu koji će, kako je rekao, "da bukne početkom sledeće godine".

"Nikome ne želim da budem teret. Da li sam teret ili ne, to ćemo svi zajedno da odlučimo u nekom trenutku i da vidimo šta ćemo sa tim da radimo. Kao što znate, da menjamo Ustav da bih bio predsednik nećemo, da menjamo način izbora predsednika, u ovom trenutku, svakako nećemo pre održavanja izbora, a sve ostalo u skladu sa zakonom. Nema tu velike filozofije", rekao je Vučić.

Dodao je da mu, kako je rekao, "histerija koja ih je zahvatila" dovoljno govori ko ima podršku naroda.

Predsednik Vučić je izjavio posle sinoćnje radne večere koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da su razgovarali o energetskoj situaciji i istakao da će u Srbiji situacija svakog dana biti sve teža i da je pitanje samo kada će stići upozorenje SAD za sekundarne sankcije za bankarski sektor zbog poslovanja sa NIS-om.

"Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i na evropskom putu. Razgovarali smo o ključnim energetskim brigama sa kojima se danas suočavamo. Govorili i o svim drugim značajnim pitanjima regionalne stabilnosti, evropske stabilnosti, geopolitičkoj situaciji, analizirali sve. I ja ono što mogu da kažem to je da sam iskreno zadovoljan tokom, načinom, tonom razgovora, posebno oko energetske situacije oko koje već danas nama nije lako i biće teže svakog narednog dana", rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da je već prošlo 61 ili 62 dana od kada nijedna kap nafte nije došla u našu rafineriju.

"I pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za NBS i banke, a onda nastaju ti pravi problemi", rekao je Vučić.

On je naveo da su večeras razgovarali i o tome gde, koliko i na koji način možemo da uvezemo derivata iz Rumunije, iz Bugarske i okolnih zemalja i kakvi su zadaci u budućnosti.

"Gde da gradimo i nove gasovode, ali i nove naftovode i ne samo naftovode, ono što mi nazivamo produktovod, ovo je verovatno ruska reč i to je da možete da dopremate ne samo baržama, već kroz cevi da možete da provodite i naftne derivate, dakle ako idete iz Konstance, da možete da dovučete i dizel, a ne samo sirovu naftu koju morate da prerađujete u rafineriji", rekao je Vučić.

Kazao je da su govorili i o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Severne Makedonije.

"Mi još nemamo veliki strah oko gasa koliki imamo oko nafte. Tražili smo rešenje i radimo na tome i verujem da ćemo imati podršku EU u tim veoma važnim stvarima", rekao je Vučić.

Vučić je izjavio da je tokom radne večere sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom ukratko izneo ideju o zajedničkom prijemu zemalja Zapadnog Balkana u EU i dodao da ne vidi zašto bi to ikome u regionu zasmetalo.

Vučić je, nakon radne večere, a odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše reakciju crnogorskog premijera Milojka Spajića koji je Vučićevu ideju pozdravio i dodao da će Crna Gora Srbiju čekati u EU od 2028. godine, kazao da bi voleo da je čuo njegovu reakciju po mnogo važnijim pitanjima.

"Nisam je čuo, ni kada je Lora bila u pitanju, ni istraga crnogorskih građana, ni po mnogim drugim stvarima, ali mogao bih da budem ciničan koliko hoćete i da dobijem lake poene, neću to da radim. Ja sam predložio nešto što mislim da je odgovorno i mudro", kazao je Vučić. Kako je dodao, ako se razmišlja samo o sebi, a ne vidi se komšija i kaže se "vidi što sam uspeo, a vaš komšija nije bogat i ne ide mu najbolje", onda to i nije najbolje i drugačije je.

Navodeći da je politika stvar mogućeg i stvar racionalnog pristupa, Vučić je kazao da je nepotrebna hitnost i hitrost u reakciji na nešto gde nije bilo nikakve loše i zle namere, na nešto što se odnosilo na sve. Istakao je da nije predložio da svi u regionu zajedno čekaju.

"Mislio sam da mi svi na vreme ili ako hoćete i prevremeno, budemo deo Evropske unije. Zašto je to nekome zasmetalo? Zato što neko bi trebalo da bude, a neko valjda ne bi trebalo da bude. Pa ja ću da se radujem svakom uspehu ljudi u Skoplju, svakom uspehu ljudi u Banjaluci, svakom uspehu ljudi u Pljevljima, Sarandi, Elbasanu ili bilo gde drugo. Šta je u tome problem? I kada vidite da tu nema problema, onda vam je jasno da su neki drugi razlozi krivi za sve", rekao je Vučić.

Kako je dodao, njegova ideja nije ni protiv onoga da je nešto u skladu sa zaslugama.

"Naprotiv, sve ok, ali dajte da nađemo neki zajednički imenitelj da pokušamo da rešimo na geopolitički način te probleme. Ja mislim da je dobro da imamo pravo da iznosimo svoje ideje. Mislim da je suština Evrope u tom demokratskom pristupu", dodao je.

Vučić je naveo da je imao veoma prijatan razgovor i sadržajnu diskusiju na radnoj večeri sa predsednicom Evropske komisije Ursulom Fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i dodao da to dvoje evropskih zvaničnika veoma poštuju poziciju Srbije i celog Zapadnog Balkana.

"Velika čast za Srbiju. Zahvalan sam gospođi Fon der Lajen, zahvalan sam gospodinu Košti. Ja sam od njih naučio, čini mi se dobro razumeo u kom smeru ide Evropa, šta su njihove ideje", rekao je Vučić novinarima. Dodao je da su razgovarali o Srbiji i ponovio da stoji iza svega onoga što je govorio juče na panelu na Forumu BELTALKS u Beogradu,.

Istakao je da je njemu važno da Srbija bude bezbedna, da ima mir, da ima prosperitet, kao i da MMF i Svetska banka kažu da će Srbija verovatno biti najbrže rastuća ekonomija u narednih pet godina u Evropi. Predsednik Srbije je rekao i da još ne može da kaže da li će nam otvoriti ili neće taj klaster i dodao da će se o tome znati u narednih šest dana.

"Naravno, razgovarali smo i o Klasteru 3 i o evropskom putu Srbije. Nemam ništa novo da vam kažem. Vidim da se neki u Srbiji već sa sigurnošću raduju kako nećemo da otvorimo. Ja to još ne mogu da kažem, ni da nećemo, ni da hoćemo, baš ništa od toga. Zavisi od država članica, pa ćemo videti kako će to da izgleda narednih dana", izjavio je Vučić.

(Alo)