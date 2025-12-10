Fudbal

KAKVO VEČE U LIGI ŠAMPIONA! Real dobio šamarčinu na "Bernabeu", Vanja primio dva komada

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 12. 2025. u 22:59

Derbi šestog kola Lige šampiona odigrali su na "Bernabeu" Real Madrid i Mančester siti

FOTO: Tanjug/AP

Od prvog sudijskog zvižduka u Madridu obilovalo je uzbuđenjima. Mateus Nunjez oborio rivala u šesnaestercu, Klemon Turpan je poništio penal odluku nakon VAR snimka. 

Usledilo je buđenje reala, prvo je u četvrtom minutu Federiko Valverde imao sjajnu priliku iz šesnaesterca, a potom u 28.  xud Belingem šalje loptu Rodriga u mrežu.  

Nije dugo trajala radost domaćina, zaigrao je Siti na sve ili ništa, Joško Gvardiol je upropastio sjajnu priliku, mogao je već u 35. minutu da poravna rezultat, odbranio je golman domaćina. U istom minutu Niko O'Rajli je došao do odbitka i poravnao na 1:1. Bio je to prvenac mladog igrača Sitija u karijeri. 

Totalni preokret Erling Holand doneo je sa penala u 43. minutu. Ponovo je reagovao VAR, ovog puta jedanaesterac. 

Mogao je Norvežanin dva minuta kasnije do još jednog gola, sjajno mu je Tibo Kurtoa skinuo šut. 

Otvoreno se i u drugom poluvremenu igralo, Džeremi Doku je raspalio iz srca šesnaesterca u 63. minutu, brani još jednom Belgijanac. 

Ljuljala se ozbiljno klupa Šabiju Alonsu, navodno mu je postavljen ultimatum da ukoliko večeras ne pobedi postaje bivši trener, a on je u napad ubacio Endrika, brazilskog igrača koji je tokom sezone češće zaboravljen na klupi nego na terenu. 

Upravo je on u 85. minutu imao sjajnu priliku, pogodio jee glavom prečku iz peterca, dosta sreće imao je Đanluiđi Donaruma.  

Benfika je na svom terenu savladala Napoli rezultatom 2:0, u meču koji je obeležila bolja realizacija portugalskog tima i izvanredna partija golmana Napolija Vanje Milinkovića-Savića, koji je sprečio još ubedljiviji poraz gostiju.

Domaći su poveli u 20. minutu, kada je Ričard Rios preciznim udarcem uz levu stativu iskoristio veliku priliku Benfike. Do kraja prvog poluvremena Benfika je imala još nekoliko izglednih šansi, među kojima i promašaj Otamendija iz 42. minuta, dok je Milinković Savić ranije bravurozno odbranio zicer Franji Ivanoviću.

Napoli je najbolju priliku u uvodnom delu meča imao u 29. minutu preko Di Lorenza, koji je šutirao glavom pored gola, dok je Trubin u 71. minutu zaustavio snažan udarac Neresa pod prečku.

Benfika je, inače, potvrdila pobedu na startu drugog poluvremena. U 49. minutu Leandro Bareiro primio je odličan pas u kaznenom prostoru i preciznim udarcem petom savladao golmana Napolija za 2:0.

