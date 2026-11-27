SMRT je 3. jula 2026. prodavačicu sa pijace u Tokmaku u Zaporožju zaledila u pokretu. Fotografija prikazuje mladu ženu čija je desna noga čvrsto oslonjena na tlo i kutije sa voćem i povrćem, dok je levo stopalo oslonjeno na prste, u koraku koji nikada neće biti završen. Gornji deo tela izrešetan gelerima presavijen je preko kutija sa jabukama prelivenim krvlju.

foto: Rodion Mirošnik, Ruski dom

Na drugom snimku je prikazana unutrašnjost dva preostala sprata, od nekadašnjih pet, studentskog doma u Starobiljsku u Luganskoj oblasti. U noći između 21. i 22. maja 2026. tu je, u napadu ukrajinskih dronova, ubijeno 18 studentkinja i trojica studenata, a 70 ih je ranjeno. Devojke, buduće učiteljice koje nikada neće učiti đake, sahranjene su u nevestinskim haljinama, za svadbu koje su im oduzeli bezdušni stratezi rata protiv civila.

- Kada smo u Savetu bezbednosti UN zapadnim zvaničnicima pokazivali ove snimke oni su okretali glavu, a jedan je bio direktan: "Mi ne znamo šta se tamo događa, mi ne želimo da znamo šta se tamo događa, znamo samo da je Rusija kriva za sve" - ispričao je Rodion Mirošnik, ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova zadužen za dokumentovanje zločina kijevskog režima, predstavljajući potresna svedočanstava o tragediji civila u Ruskom domu u Beogradu.

On je 40 puta obišao Donbas i Novu Rusiju u misijama prikupljanja dokaza čiji je deo prikazao zanemelim posetiocima diskusije i izložbe u Ruskom domu. Na projekcionom platnu iza njega nizale su se jezive slike posledica napada dronova - ubica.

foto: Rodion Mirošnik, Ruski dom

- U martu je EU je dodelila 90 miliona evra Ukrajini, a svrha tog novca bila je da se rat iscrpljivanja pretvori u rat za totalno uništenje - rekao je Mirošnik. - Od januara je zabeležen više nego četvorostruki porast broja stradalih civila. Treći kvartal 2026. je period najznačajnije eskalacije "terorističkog rata", koji kijevski režim vodi protiv civilnog stanovništva Rusije. Nagli porast broja ratnih zločina koje su počinile ukrajinske oružane formacije beleži se od kraja aprila 2026. i neposredno je povezan sa pružanjem vojne pomoći Kijevu na račun kredita EU u iznosu od 90 miliona evra.

On naglašava da je lavovski deo tog novca izdvojen za dronove - ubice koji se koriste za povećanje broja udara po civilnom stanovništvu i civilnim objektima Rusije, koje izvodi celokupan VFU: oružane snage Ukrajine, specijalne službe, bezbednosne i paravojne formacije, uključujući strane plaćenike.

- Za protekla tri meseca broj dece koja su stradala od ruke ukrajinskih nacista dostigao je najviše pokazatelje za prethodne dve godine: 265 je stradalo od ukrajinskih napada, od kojih je 42 poginulo - ogorčen je Mirošnik. - U većini slučajeva operateri ukrajinskih dronova nedvosmisleno su videli da se pred njima nalaze deca.

Zatim je pustio snimak koji je napravio iz svog automobila tokom ovog leta. Početne pastoralne scene zelenih polja pored auto-puta zamenio je kadar sa razorenim civilnim šleperom koji je pogođen dronom. Putnička vozila su brzo zaobilazila kamion u dimu i vatri, a posle nekoliko sekundi u kadru se pojavila hladnjača u plamenu. Zatim još jedna, pa još jedna... Usledio je snimak nadzorne kamere parkinga supermarketa koja je snimila porodice koje nose robu ka svojim automobilima, a onda je bacaju i panično beže. Ekran pobeleo od bljeska eksplozije drona, a zatim pocrneo od dima zapaljenih civilnih automobila. Muškarci, žene i deca koji nisu uspeli da pobegnu skončali su sa "bojevim" namirnicama u rukama.

foto: Rodion Mirošnik, Ruski dom

- Porastao je broj terorističkih napada Kijeva na mesta masovnog okupljanja civila, kako neposredno u zoni koja se graniči sa linijom fronta, tako i na znatnoj udaljenosti od nje - govorio je Mirošnik. - Kijev je primenjivao dronove velikog dometa za izvođenje udara po civilnim objektima u više od 40 subjekata Ruske Federacije. U jeku turističke sezone ukrajinski militanti su izveli udare na turističke komplekse, hotele, plaže, kao i na prevozna sredstva kojima su civili odlazili na odmor. Među poginulima i povređenima našle su se čitave porodice sa decom. Tragedije koje su dovele do brojnih žrtava među civilima dogodile su se u Krasnodarskom kraju, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, Donjeckoj Narodnoj Republici i na Krimu.

Na projekcionom platnu su se smenjivali snimci razorenih i spaljenih gradskih i međugradskih autobusa.

- Za protekla tri meseca napadnuto je najmanje 117 autobusa, među kojima gradski i međugradski linijski autobusi velikog kapaciteta, kao i minibusi koji su prevozili civile - nabrajao je Mirošnik. - Stradala su 282 civila, među kojima 15 dece. Zbog intenzivnih napada na saobraćaj, vlasti niza gradova bile su prinuđene da, radi izbegavanja žrtava među civilnim stanovništvom, obustave redovan autobuski saobraćaj. Napadima su bila izložena i autobuska stajališta na kojima su se stanovnici okupljali čekajući dolazak prevoza.

Na ekranu su se ukazali snimci razorenih skladišta i ugljenisane hrane i robe široke potrošnje, školskog materijala...

- Udari na skladišne komplekse komercijalnih prodajnih obejkata postali su nova teroristička taktika VFU - objašnjavao je Mirošnik. - Od sredine jula Kijev je jednostrano počeo sistematski da napada skladišne komplekse koji pripadaju najvećim ruskim trgovinskim lancima, nastojeći da naruši sistem snabdevanja stanovništva Rusije robom široke potrošnje. Pošto su zapadne države Kijevu dostavile znatne količine bespilotnih letelica, VFU su dobile mogućnost da daljinski blokiraju prevoz civilnog tereta auto-putevima. Takva taktika je korišćena za izazivanje pretnje od gladi među civilnim stanovništvom, otežavanje njegove evakuacije i stvaranje nepodnošljivih uslova za život. Ovu taktiku Kijev je upotrebio za stvaranje humanitarne krize u Energodaru, Kamenki-Dnjeprovskoj i nizu drugih naseljenih mesta, a korišćena je i za narušavanje snabdevanja na Krimu, u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti.

foto: Rodion Mirošnik, Ruski dom

Svima na Zapadu je poznato rusko razaranje enegretske infrastukture u Ukrajini, ali ne i da je reč o recipročnom odgovoru na ukrajinsko razaranje civilne energetske infrastrukture i izazivanje "energocida".

- Suočeni smo sa srednjovekovnom opsadom gradova, pa i celih regiona uz pomoć najmodernije tehnologije, ubilačkih dronova - rekao je Mirošnik. - Uporedo sa pokušajima logističke blokade pojedinih naseljenih mesta, pa čak i subjekata Ruske Federacije, oružane formacije Kijeva intenzivirale su napade na civilnu energetsku infrastrukturu dronovima, a mete udara postajali su energetski proizvodni kapaciteti, trafostanice, objekti za prenos i distribuciju električne energije. A kada nema struje prestaje i vodosnabdevanje.

Prema podacima Ministarstva energetike Zaporoške oblasti, u regionu je uništeno oko 98 odsto visokonaponskih energetskih mreža, uz napomenu da su ukrajinski dronovi zatim napadali i teretni prevoz koji je dopremao gorivo za izvore rezervnog napajanja električnom energijom stanovništva i društvenih objekata.

- Kijev je usredsredio dobijenu zapadnu pomoć na sistematsko činjenje dela kojima se krše norme i principi međunarodnog humanitarnog prava - zaključuije Mirošnik. - Ove zločine ukrajinski režim posmatra kao protivzakonit, ali efikasan način vršenja pritiska na rusko rukovodstvo i zastrašivanja civilnog stanovništva. Spoljni sponzori i mentori kijevskog režima ne mogu da ne znaju za primenu naoružanja koje isporučuju u zločinačke i terorističke svrhe, međutim nastavljaju ne samo da ignorišu navedene činjenice, već i da preduzimaju mere za blokiranje međunarodnih istraga zločina kijevskih nacista. Ovakvi postupci predstavljaju direktno saučesništvo u ratnim zločinima i provokacijama koje se čine. Glavna sredstva terora i dalje su dronovi - ubice, koje zapadni sponzori masovno nabavljaju upravo u te svrhe. U oktobru je u napadima dronovima poginulo ili ranjeno 1.170 civila, odnosno 93 odsto svih stradalih civila.

foto: Rodion Mirošnik, Ruski dom

NA METI I HITNA POMOĆ

OD jula do septembra 2026. kijevski režim nastavio je sa praksom namernih i ponovljenih udara na medicinske radnike, spasioce, zaposlene u komunalnim preduzećima, kao i na specijalna vozila koja oni koriste - naglašava Rodion Mirošni. -Napadi su izvođeni posle dolaska zaposlenih na mesta udara VFU na civilne objekte radi pružanja pomoći povređenima, otklanjanja posledica i obnove kritične infrastrukture. U opisanom periodu u napadima VFU povređen je 41 medicinski radnik, a još šestoro je poginulo obavljajući svoju profesionalnu dužnost. U poređenju sa prethodnim periodom, april-jun ove godine, beleži se dvostruki porast broja napada na medicinske radnike i medicinski prevoz. Poginulo je troje, a povređeno 28 zaposlenih.

NA KUĆU UDARILI SA 12 DRONOVA

PRVOG jula 2026, zapalili su nam kuću. Doletelo je 12 dronova. Izbio je požar, muž je pokušavao da ga ugasi, dva puta ga je gasio. Dronovi su videli da gasi požar i nastavljali da doleću i gađaju. Vatra se razbuktavala, a dvanesti dron je bio poslednji. Kuća je potpuno izgorela. Svi dronovi su doleteli sa zapadne strane - svedočila je letos Viktorija Aleksandrovna iz Kupjansk-Uzlovoja u Harkovskoj oblasti kako su ukrajinski dronovi spalili njenu kuću.