ČLAN Upravnog odbora Radio-televizije Srbije (RTS) u dosadašnjem sazivu Predrag Azdejković uputio je Narodnoj skupštini Republike Srbije, narodnim poslanicima i Odboru za kulturu i informisanje inicijativu za utvrđivanje odgovornosti i pokretanje postupka razrešenja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zbog, kako je navedeno, neizvršavanja zakonskih obaveza i izazivanja institucionalne blokade javnog medijskog servisa.

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U inicijativi se ukazuje da Savet REM-a nije blagovremeno izvršio obaveze propisane članom 17. Zakona o javnim medijskim servisima, kojim je predviđeno raspisivanje javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora (UO) šest meseci pre isteka njihovog mandata.

Kako je navedeno, jednom članu UO mandat je istekao u decembru 2025. godine, dok je mandat još pet članova UU istekao 13. jula 2026. godine.

"Iako su datumi isteka mandata bili unapred poznati, Savet REM-a nije obezbedio kontinuitet rada ovog organa, zbog čega danas samo troje od devet zakonom predviđenih članova Upravnog odbora RTS-a ima važeći mandat. Savet REM-a je 4. novembra 2026. godine i sam zvanično konstatovao da Upravni odbor RTS-a nema zakonski kvorum za donošenje punovažnih odluka", naveo je Azdejković.

Prema njegovim rečima, posledice neblagovremenog postupanja Saveta REM-a daleko prevazilaze pitanje sastava Upravnog odbora, jer se RTS nalazi pred početkom nove poslovne godine bez funkcionalnog organa upravljanja koji bi mogao da usvoji plan poslovanja, finansijski plan, plan javnih nabavki i druge ključne strateške i poslovne dokumente za 2027. godinu.

Dodao je da je institucionalna kriza dodatno produbljena ostavkom generalne direktorke RTS-a Manje Grčić.

"Zbog nepostojanja kvoruma, Upravni odbor nije u mogućnosti da donese punovažnu odluku o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora, niti da pokrene redovan postupak izbora novog generalnog direktora", naveo je Azdejković.

Dodao je da posebno zabrinjava izjava predsednika Saveta REM-a Stevice Smederevca od 4. novembra da bi postupak izbora novih članova Upravnog odbora mogao da traje još četiri meseca.

"To znači da bi RTS mogao da ostane bez funkcionalnog Upravnog odbora sve do marta 2027. godine, a imajući u vidu trajanje konkursne procedure za izbor generalnog direktora, bez novoizabranog generalnog direktora najmanje šest meseci, a moguće i duže", istakao je Azdejković.

U inicijativi se ukazuje i na činjenicu da RTS nema formiran Programski savet, za čiji je izbor nadležan odgovarajući odbor Narodne skupštine, zbog čega je od parlamenta zatraženo da hitno reši i to pitanje.

Kako je navedeno, član 19. Zakona o elektronskim medijima predviđa mogućnost razrešenja članova Saveta REM-a, između ostalog, zbog nesavesnog i nepravilnog rada ili zanemarivanja zakonskih obaveza.

Inicijativom se od narodnih poslanika traži da ispitaju okolnosti koje su dovele do institucionalne blokade RTS-a, pribave kompletnu dokumentaciju o postupanju Saveta REM-a i utvrde zbog čega konkursi za izbor članova Upravnog odbora nisu blagovremeno raspisani.

"Od parlamenta se očekuje i da zatraži obrazloženje najavljenog četvoromesečnog trajanja postupka izbora novih članova Upravnog odbora, ispita mogućnosti za njegovo sprovođenje u kraćem roku i preduzme sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se što pre uspostavilo normalno funkcionisanje organa upravljanja javnim medijskim servisom, uključujući i izbor Programskog saveta RTS-a", naveo je Azdejković.

Za pokretanje postupka razrešenja članova Saveta REM-a potrebno je da predlog podnese najmanje 20 narodnih poslanika.

Azdejković je istakao da RTS nije obična medijska kuća, već javni medijski servis čiji rad finansiraju građani Srbije i čija je institucionalna stabilnost od posebnog javnog značaja.

"Nedopustivo je da RTS uđe u 2027. godinu bez funkcionalnog Upravnog odbora, bez mogućnosti donošenja ključnih finansijskih i poslovnih odluka i bez mogućnosti sprovođenja redovnog postupka izbora generalnog direktora, posebno imajući u vidu da se ovakva situacija mogla predvideti i sprečiti blagovremenim izvršavanjem zakonskih obaveza", naveo je Azdejković.

(Tanjug)