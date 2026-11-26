UHAPŠEN MLADIĆ (19) U BEOGRADU: Osumnjičen za izazivanje požara u dva ugostiteljska objekta u Beogradu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su A. L. (19), zbog sumnje da je 16. i 22. novembra u dva ugostiteljska objekta, na Novom Beogradu i Savskom vencu, izazvao požar.
Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštilo je Minisarstvo unutrašnjih poslova.
Zbog postojanja sumnje da je izvršio isto krivično delo na području opštine Savski venac, protiv njega će, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku.
Kako se sumnja, on je 16. novembra upotrebio zapaljivo sredstvo kojim je namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu na područje opštine Novi Beograd, dok je na isti način, kako se sumnja, 22. novembra namerno izazvao požar u drugom ugostiteljskom objektu na Savskom vencu, čime je pričinio veliku materijalnu štetu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.
Preporučujemo
POŽAR KOD LESKOVCA: U Bunuškom Čifluku nastradala žena
26. 11. 2026. u 15:32
OD OBJEKTA NIJE OSTALO NIŠTA: Ovako izgleda "Tehnomanija" posle velikog požara (VIDEO)
26. 11. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)