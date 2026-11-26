PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili su A. L. (19), zbog sumnje da je 16. i 22. novembra u dva ugostiteljska objekta, na Novom Beogradu i Savskom vencu, izazvao požar.

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Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštilo je Minisarstvo unutrašnjih poslova.

Zbog postojanja sumnje da je izvršio isto krivično delo na području opštine Savski venac, protiv njega će, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku.

Kako se sumnja, on je 16. novembra upotrebio zapaljivo sredstvo kojim je namerno izazvao požar u jednom ugostiteljskom objektu na područje opštine Novi Beograd, dok je na isti način, kako se sumnja, 22. novembra namerno izazvao požar u drugom ugostiteljskom objektu na Savskom vencu, čime je pričinio veliku materijalnu štetu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.