HAKERI su provalili u nacionalni registar Danske i pristupili su ličnim podacima 11.000 ljudi, saopštilo je danas dansko Ministarstvo za digitalne poslove.

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Danske vlasti su saopštile da su ažurirale i modernizovale svoje bezbednosne sisteme od prethodnog hakerskog napada, koji se dogodio početkom oktobra, kada je ilegalno bilo pristupljeno podacima 8,8 miliona ljudi, prenosi Juronjuz.

Uprkos tome, "administracija Sistema za civilnu registraciju (CPR) otkrila je novi propust u bezbednosti", saopštilo je Ministarstvo za digitalne poslove.

- Incident je zaustavljen zahvaljujući novom tehničkom sistemu za praćenje konsultacija, koji je uveden nakon prvog incidenta - navodi se u saopštenju.

Ni počinioci najnovijeg napada ni oni koji stoje iza oktobarskog hakovanja još nisu identifikovani.

Nakon hakovanja nacionalnog registra u oktobru, neidentifikovana osoba je kontaktirala danske novine Politiken na engleskom jeziku, putem šifrovane usluge za razmenu poruka, i preuzela je odgovornost za taj prodor.

Navodni haker je tada rekao da je pronašao pristupnu tačku u nacionalni registar u roku od nekoliko sati, tako što je koristio pristupne podatke bivšeg zaposlenog male danske kompanije.

Haker je tada rekao da je lozinka zaposlenog bila 123456.

Agencija za civilnu bezbednost je u septembru podigla nivo pretnje od sajber napada na Dansku na "visok".

