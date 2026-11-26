KUVAJTSKA vojska saopštila je danas da je presrela više iranskih dronova u svom vazdušnom prostoru, pri čemu su četiri osobe povređene, dok su letovi na vazdušnom koridoru između Evrope, zemalja Persijskog zaliva i Azije preusmereni zbog napada.

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Kuvajtsko ministarstvo odbrane navelo je da je "iranska agresija" bila usmerena na važan objekat, pri čemu je od pada delova dronova povređeno četvoro ljudi, koji su prebačeni u bolnicu, prenosi Juronjuz.

U napadu je pričinjena i materijalna šteta, čiji obim nije preciziran.

Istovremeno, avini koji su iz Evrope preko Iraka krenuli ka zemljama Persijskog zaliva dobili su nova uputstva za rutu i naglo su skrenuli pre ulaska u vazdušni prostor Kuvajta, čime je čitav međunarodni vazdušni koridor pomeren ka susednim zemljama.

Većina međunarodnih letova koji povezuju Evropu sa velikim čvorištima u Dohi, Abu Dabiju, Dubaiju i drugim gradovima Persijskog zaliva od početka rata u Iranu krajem februara koristi rutu preko Turske, Iraka, Kuvajta, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Napad na Kuvajt dogodio se dan nakon što je Virtuelna ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, zvanična internet platforma Stejt departmenta za pitanja povezana sa Iranom, upozorila da bi Iran, jemenska pobunjenička grupa Huti i druge grupe poezane sa njima mogli da napadnu američke interese i građane u regionu, uključujući kompanije i institucije.

Vašington je pozvao američke građane na Bliskom istoku da budu posebno oprezni, nakon što je Iran napao američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu, dok su jemenski Huti napali toranj u finansijskom centru Rijada, pri čemu je povređeno 11 ljudi.

Američkim državljanima u regionu preporučeno je da prate stanje u avio-saobraćaju i rad aerodroma i da budu spremni na moguća otkazivanja letova i zatvaranje vazdušnog prostora.

Avioni koji lete ka zemljama Persijskog zaliva obično nose dodatne količine goriva kako bi u slučaju potrebe mogli da promene rutu ili kruže u vazduhu u blizini odredišta, ukoliko zbog vojne aktivnosti dođe do zatvaranja aerodroma ili vazdušnog prostora.