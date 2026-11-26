KUVAJTSKA VOJSKA PRESRELA IRANSKE DRONOVE: Ima povređenih
KUVAJTSKA vojska saopštila je danas da je presrela više iranskih dronova u svom vazdušnom prostoru, pri čemu su četiri osobe povređene, dok su letovi na vazdušnom koridoru između Evrope, zemalja Persijskog zaliva i Azije preusmereni zbog napada.
Kuvajtsko ministarstvo odbrane navelo je da je "iranska agresija" bila usmerena na važan objekat, pri čemu je od pada delova dronova povređeno četvoro ljudi, koji su prebačeni u bolnicu, prenosi Juronjuz.
U napadu je pričinjena i materijalna šteta, čiji obim nije preciziran.
Istovremeno, avini koji su iz Evrope preko Iraka krenuli ka zemljama Persijskog zaliva dobili su nova uputstva za rutu i naglo su skrenuli pre ulaska u vazdušni prostor Kuvajta, čime je čitav međunarodni vazdušni koridor pomeren ka susednim zemljama.
Većina međunarodnih letova koji povezuju Evropu sa velikim čvorištima u Dohi, Abu Dabiju, Dubaiju i drugim gradovima Persijskog zaliva od početka rata u Iranu krajem februara koristi rutu preko Turske, Iraka, Kuvajta, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Napad na Kuvajt dogodio se dan nakon što je Virtuelna ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Iranu, zvanična internet platforma Stejt departmenta za pitanja povezana sa Iranom, upozorila da bi Iran, jemenska pobunjenička grupa Huti i druge grupe poezane sa njima mogli da napadnu američke interese i građane u regionu, uključujući kompanije i institucije.
Vašington je pozvao američke građane na Bliskom istoku da budu posebno oprezni, nakon što je Iran napao američke objekte u Bahreinu i Kuvajtu, dok su jemenski Huti napali toranj u finansijskom centru Rijada, pri čemu je povređeno 11 ljudi.
Američkim državljanima u regionu preporučeno je da prate stanje u avio-saobraćaju i rad aerodroma i da budu spremni na moguća otkazivanja letova i zatvaranje vazdušnog prostora.
Avioni koji lete ka zemljama Persijskog zaliva obično nose dodatne količine goriva kako bi u slučaju potrebe mogli da promene rutu ili kruže u vazduhu u blizini odredišta, ukoliko zbog vojne aktivnosti dođe do zatvaranja aerodroma ili vazdušnog prostora.
Preporučujemo
KRENULA ODMAZDA: Iran napao SAD posle 2 meseca - rakete ispaljene na vojnu bazu
13. 11. 2026. u 19:40 >> 19:40
SUDONOSNI DANI ZA BLISKI ISTOK: Nastavljeni pregovori o okončanju rata sa SAD
01. 11. 2026. u 14:38
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)