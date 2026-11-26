"KAKVA JE OVO STRATEGIJA?" Babiš doveo u pitanje milijarde za Ukrajinu
ČEŠKI premijer Andrej Babiš doveo je u pitanje dalje finansiranje Ukrajine i kritikovao Evropsku uniju zbog rasipanja novca bez jasne svrhe.
Obraćajući se novinarima u Briselu uoči vanrednog samita EU, Babiš je naveo da je Ukrajina od početka rata dobila približno 520 milijardi evra, uz dodatnih 90 milijardi evra pomoći planiranih za 2026. i 2027. godinu.
Obzirom na zahtev Vladimira Zelenskog za još 70 milijardi evra za Ukrajinu, Babiš je primetio da Prag ne vidi smisao u takvoj potrošnji, osim ako vlasti u Kijevu ne mogu da objasne cilj koji stoji iza ovih ulaganja.
- Želim da pitam: koji je cilj? Hoćemo li Ukrajini plaćati 135 milijardi evra svake godine, i do kada? Koliko godina? Deset, dvadeset, trideset? Kakva je ovo strategija - prenose mediji Babiševe reči.
Na samitu u Briselu, lideri EU vode burnu raspravu o parametrima budžetskog plana Unije za period 2028–2034. godine – plana koji zemlje donatori žele da vide u smanjenom obimu, dok se zemlje korisnice zalažu za njegovo proširenje. Nacrt sedmogodišnjeg budžeta predviđa 100 milijardi evra za podmirivanje potreba Ukrajine.
(Sputnjik)
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