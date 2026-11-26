DOK Francuska kuburi s "promajom" u državnoj kasi, a na socijalnoj sceni ključa gnev zbog zahteva za povećanjem kupovne moći, vlasti su predstavile investicione projekte vredne 42,5 milijardi evra, nastojeći da pokažu da je zemlja i dalje privlačna ulagačima, uprkos ekonomskoj krizi i političkoj nestabilnosti.

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Na skupu "Izaberite Francusku", drugom po redu, održanom u Međunarodnom univerzitetskom gradu u Parizu, predstavljena su 273 projekta, od kojih je 81 potpuno nov, ukupne vrednosti 14,9 milijardi evra.

Ulaganja su predviđena pre svega u oblastima energetike, industrije, digitalnih tehnologija, zdravstva i vazduhoplovstva. Među najvećim projektima su modernizacija pariskih aerodroma, vredna 9,5 milijardi evra, i razvoj elektroenergetske mreže, za šta je predviđeno osam milijardi. U isto vreme, predsednik Makron je u Tuluzu najavio 350 miliona za istraživanja u aeronautici i svemirskoj industriji.

Postavlja se, međutim, pitanje odakle novac za tako ambiciozne planove, kada su javne finansije u "procepu". Odgovor donekle leži u tome što najveći deo investicija finansiraju firme, a ne država. Tako će, na primer, ulaganja u pariske aerodrome biti velikim delom pokrivena naknadama koje plaćaju avio-kompanije. Oko 30 odsto predstavljenih projekata dobija neki oblik državne podrške, naročito kroz program "Francuska 2030", ali to ne znači da će država finansirati trećinu ukupnog iznosa.

Makron na ovaj način pokušava da odbrani ekonomski bilans svoje desetogodišnje vladavine, svega nekoliko meseci pre odlaska iz Jelisejske palate. Njegov argument je da pokretanje najavljenih investicija potvrđuje uspeh politike privlačenja kapitala koju sprovodi od dolaska na vlast 2017. godine. Samiti "Izaberite Francusku" postali su jedan od zaštitnih znaka njegove ekonomske politike. Ipak, najavljeni projekti tek treba da budu realizovani, a njihov konačni doprinos privredi i zapošljavanju tek će moći da se proceni.

Ali, iza investicionih najava krije se znatno sumornija finansijska slika. Francuski javni dug dostigao je 3.595 milijardi evra, odnosno čak 119 odsto bruto domaćeg proizvoda. Samo tokom drugog tromesečja povećan je za gotovo 60 milijardi, što odgovara prosečnom dnevnom rastu od oko 655 miliona evra! Agencija "Fič" je nedavno zadržala francuski kreditni rejting na nivou A+, ali je izglede promenila u negativne, upozoravajući na mogućnost daljeg pogoršanja.

Izlazak iz dužničke spirale podrazumeva smanjenje deficita, ograničavanje javnih rashoda i moguće povećanje prihoda od poreza. Sve to u trenutku kada francuska ulica već nedeljama vri. Sindikati zahtevaju veće plate i jaču kupovnu moć, dok đaci i studenti traže dodatna ulaganja u obrazovanje. Svaka nova mera štednje mogla bi dodatno da rasplamsa nezadovoljstvo.

U takvim okolnostima Makron razmatra mogućnost da u januaru okupi poslanike i senatore u Versaju i predloži unošenje takozvanog "zlatnog budžetskog pravila" u Ustav, vraćajući se tako na neki način na ideju koja je postojala još 2011. godine. Ovim pravilom bi se buduće vlasti obavezale na višegodišnju finansijsku disciplinu, uz mogućnost da Ustavni savet poništava zakone koji odstupaju od utvrđenih ciljeva.

Za usvajanje bi bila potrebna tropetinska većina Kongresa ili referendum, pa ostvarenje ove zamisli nije izvesno. Ukoliko uspe, Makron bi svom nasledniku, koji će na proleće preuzeti Jelisejsku palatu, ostavio ne samo ogromne dugove već i ustavna ograničenja u raspolaganju državnim novcem.