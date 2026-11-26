PEDESETOSMOGODIŠNjI muškarac, stanovnik Venecije od 1999. godine, hapšen osam puta od janaura do sada, pod optužbom za džeparenje turista.

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Reč je o rumunskom državljaninu poznatom po nadimku „Sbesoeta“ zbog šiljate brade, koji se zove Vasil Veku Manduta.

Uvek je hapšen zbog istog zločina, ali zatvorska kazna je bivala „nesrazmerna mera za krivično delo koje mu se stavlja na teret“, stajalo je u obrazloženju sudija koji su ga puštali na slobodu, a nakon što ga je policija zaustavljala u blizini železničke stanice Santa Lučija, sa tri saučesnika, među kojima su i dve žene. Tužilac je tražio zatvorske kazne, ali je sudija naređivao samo zabranu boravka u Veneciji.

Od 1999. godine hapšen je 100 puta i uvek oslobođen zatvora sa istom odlukom, o zabrani boravka u Veneciji. Možete pretpostaviti koliko je nije poštovao.

Venecija mu je bila omiljena i plodonosna meta, jer kako bi uvek bio uhvaćen kao džeparoš u tom gradu.