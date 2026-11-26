PREMIJER tzv. Kosova Aljbin Kurti izjavio je za bilten Plejbuk, portala Politiko, da Kosovo polaže velike nade da će novo rukovodstvo Srbije pomoći normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i pokrenuti zakočenu kandidaturu Kosova za članstvo u EU.

foto: Fejsbuk

- Imam razloga za optimizam. Sada je trenutak, ali moramo još malo da sačekamo. Kada izaberu premijera i predsednika, videćemo ko je njihov lider, a ona ćemo čuti šta imaju da kažu. Ne želim da žurim - rekao je Kurti o Studentskoj listi.

Ukazao je da je tzv. Kosovo jedino sa Zapadnog Balkana koje nema status kandidata za članstvo u EU.

- Davno je trebalo da dobijemo status kandidata za EU. To bi ubrzalo reforme u zemlji. Otključalo bi nam pristup većim sredstvima - rekao je Kurti koji je juče u Briselu učestvovao na samitu EU - Zapadni Balkan.

On je dodao da je predsednik Francuske Emanuel Makron sa kojim se sastao 11. novembra spreman da podrži šestorku sa Zapadnog Balkana, ali da bi i druge zemlje morale da se saglase sa napredovanjem kandidature Kosova za članstvo.

- Potrebno je da Savet zatraži od Komisije da iznese mišljenje. Paradoksalno, ovo je situacija u kojoj odgovor prethodi pitanju. Najpre treba da im se postavi pitanje - rekao je Kurti.

(Kosovo Onlajn)