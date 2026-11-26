HRVATSKI premijer Andrej Plenković poručio je da arbitraža za Hrvatsku nije opcija u rešavanju graničnog spora s Crnom Gorom i upozorio da Poglavlje 31 u crnogorskim pristupnim pregovorima s Evropskom unijom neće biti zatvoreno dok se ne reši pitanje razgraničenja na kopnu.

Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia

Reagujući na najave iz Podgorice da će crnogorska vlada uskoro poslati predlog za rešavanje i kopnene i morske granice, Plenković je istakao da je pozicija Hrvatske čvrsta i utemeljena na načelima Badinterove komisije, prema kojima su bivše republičke granice postale granice država nastalih raspadom SFRJ.

- Kopnena granica između Hrvatske i Crne Gore dotiče more na Konfinu. Svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska će pročitati kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema Hrvatskoj, a govorim eksplicitno, mislim na Prevlaku. To naravno ne dolazi u obzir - rekao je Plenković, a prenosi RTCG.

Foto: V.V.

Dodao je da privremeni režim na granici traje već više od dvadeset godina i da je vreme da se potvrdi kopnena granica koja je bila nesporna i hrvatskim i crnogorskim ekspertima u vreme njenog dogovaranja, dok bi se razgraničenje na moru ostavilo za buduće vreme.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović rekao je ranije da mu uslovljavanja iz Hrvatske liče na ucene, te podsetio da je Hrvatska ušla u EU, a nije imala rešeno pitanje granice sa Slovenijom.

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Plenković je naveo da su te dve situacije neuporedive.

- Mi smo išli na arbitražu, dakle arbitraža je bila korumpirana. Hrvatska danas s iskustvom arbitraže sa Slovenijom ne veruje arbitražama kao što je mogla pokloniti poverenje u tom trenutku. Arbitraža za nas nije opcija, da budemo sasvim jasni - poručio je premijer.

Istakao je i istorijski kontekst, podsetivši da je "Crna Gora bila deo bivše države koja je sprovodila oružanu agresiju na hrvatsku teritoriju – od Prevlake i Konavala do razaranja Dubrovnika i okupacije do Slanog, zbog čega se odnosi Zagreba i Podgorice ne mogu upoređivati s onima između Hrvatske i Slovenije".

Premijer Hrvatske je pozvao Crnu Goru da potvrđivanjem kopnene granice dugoročno rastereti bilateralne odnose i pošalje poruku da poštuje načela Badinterove komisije, dok bi se ostala otvorena pitanja rešavala "u dobrosusedskom duhu".

U suprotnom, upozorio je, ulazak u EU biće blokiran.

- Mogu slobodno reći: Poglavlje 31 neće biti zatvoreno dok se ne reši pitanje razgraničenja na kopnu. Ako ćemo mi čuti jasnu poruku s crnogorske strane: 'Mi ne smatramo da je Konfin tačka na kojoj je definisan doticaj kopnene granice s morem', onda imamo problem. Onda ne možemo sesti za isti sto porodice koja se zove Evropska unija. To je ključ - zaključio je Plenković.

(RT Balkan)

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