BANKA Engleske upozorava da će milioni građana u naredne tri godine morati da plaćaju znatno veće rate nakon isteka ugovora o fiksnoj kamatnoj stopi, usled rasta kamatnih stopa.

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Više od 400.000 vlasnika nekretnina u Velikoj Britaniji suočiće se sa povećanjem mesečnih rata hipoteke za 500 funti ili više u naredne tri godine, saopštila je Banka Engleske. Rast kamatnih stopa dodatno će povećati finansijski pritisak na domaćinstva.

Odbor za finansijsku politiku Banke Engleske saopštio je u četvrtak da će od ukupno 7 miliona korisnika stambenih kredita kojima ističu ugovori sa fiksnom kamatnom stopom pre decembra 2029. godine, oko 6,5 miliona morati da izdvoji dodatni novac za otplatu svojih stambenih kredita.

Za oko 3,4 miliona korisnika mesečna rata će porasti za manje od 100 funti, dok će za dodatnih 2,7 miliona povećanje iznositi između 100 i 500 funti.

Povećanje će biti još izraženije kod onih koji su ranije ugovorili znatno niže kamatne stope. Očekuje se da će oko 430.000 korisnika kredita imati povećanje mesečne rate veće od 500 funti.

Upozorenja o poskupljenju stambenih kredita usledila su nakon što je Banka Engleske ovog meseca povećala referentnu kamatnu stopu sa 3,75% na 4%.

Banka je takođe nagovestila mogućnost novog povećanja kamatnih stopa kako bi se izborila sa inflatornim pritiscima izazvanim ratom u Iranu. Finansijska tržišta predviđaju tri dodatna povećanja kamatne stope od po 0,25 procentnih poena do leta 2027. godine.

Tokom narednih godinu dana, oko milion domaćinstava suočiće se sa povećanjem mesečnih rata od gotovo 200 funti.

Ova vest predstavlja dodatni pritisak na napore Endija Bernama da ublaži posledice rasta troškova života, dok je ministar finansija Džon Hili u svom prvom budžetu obećao da će građanima koji se suočavaju sa finansijskim poteškoćama obezbediti „predah“.

Ovi podaci objavljeni su samo dan nakon što je regulator energetskog tržišta Velike Britanije povećao maksimalni iznos računa za energiju za domaćinstva za 26%.

Banka Engleske je u četvrtak izrazila i dodatnu zabrinutost zbog rizika koje predstavljaju sajber-bezbednost i veštačka inteligencija.

Nedavni prekidi u radu kompanija Google i Microsoft pokazali su koliko preduzeća postaju zavisna od eksternih tehnoloških provajdera, kao i kako „prekid rada jednog pružaoca usluga“ može istovremeno da pogodi veliki broj kompanija.

Odbor za finansijsku politiku takođe je upozorio na potencijalnu opasnost koju predstavljaju nove tehnologije kvantnog računarstva, koje bi u budućnosti mogle da ugroze kriptografske tehnologije koje štite ključne finansijske transakcije.

U saopštenju se navodi da ovi rizici potvrđuju potrebu za „značajnim i kontinuiranim ulaganjima finansijskog sektora u izgradnju otpornosti“.

Dodaje se da banke moraju da imaju pouzdane planove i mehanizme koji će im omogućiti da se brzo oporave od bilo kakvog poremećaja i nastave da pružaju „ključne finansijske usluge“.

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