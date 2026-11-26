VRHOVNI vođa Irana ajatolah Sejed Modžtaba Hamnei izjavio je danas da snage Basidža, iranske dobrovoljačke paravojne formacije, neće propustiti nijednu priliku da se suprotstave neprijateljima islama i Islamske Republike, pozvavši pripadnike te iranske dobrovoljačke organizacije da ojačaju nacionalno jedinstvo i prošire svoje prisustvo u iranskom društvu.

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U poruci povodom Nedelje Basidža, Modžtaba Hamnei je istakao da pripadnici Basidža pokazuju naklonost prema građanima i da su spremni na žrtvu za narod, sistem i revoluciju, ali da istovremeno "ne propuštaju nijednu priliku da udare na neprijatelje islama i Islamskog sistema", prenosi Press TV.

Iran svake godine krajem novembra obeležava Nedelju Basidža u znak sećanja na osnivanje te organizacije 26. novembra 1979. godine, kada je osnivač Islamske Republike, ajatolah Ruholah Homeini, naredio formiranje nacionalnih dobrovoljačkih snaga.

Ideja je bila da se formira dobrovoljačka vojska od oko 20 miliona ljudi koja bi pomagala u odbrani zemlje i novouspostavljene Islamske Republike od različitih pretnji.

Datum osnivanja, koji pada petog dana iranskog meseca azar, obeležava se kao Dan Basidža. Basidž je imao značajnu ulogu tokom osmogodišnjeg rata Irana i Iraka, koji je 1980. godine počeo napadom snaga iračkog lidera Sadama Huseina.

Dobrovoljci Basidža tada su se priključivali iranskim oružanim snagama na frontu. Danas je Basidž jedna od pet grana Korpusa čuvara Islamske revolucije (IRGC), a njegove aktivnosti, pored vojnih i bezbednosnih zadataka, obuhvataju i kulturne, društvene, obrazovne i humanitarne programe.

Modžtaba Hamnei je u poruci Basidž opisao kao "izuzetan i vredan fenomen" koji je nastao na inicijativu Homeinija kako bi okupio motivisane, optimistične i požrtvovane Irance različitih generacija, posvećene dostojanstvu islama i Irana i učenju imama Huseina.

On je naveo da je u javnosti slika pripadnika Basidža izgrađena oko vere, posvećenosti, iskrenosti, pronicljivosti, hrabrosti, borbenosti, izvršavanja dužnosti, nesebičnosti i spremnosti na žrtvu za druge.

(Tanjug)

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