KIJEV PALI VATRU NA DVA MORA: Kremlj upozorava da se ukrajinski sukob opasno širi
KIJEV pokušava da proširi geografiju ukrajinskog sukoba na Sredozemno i Baltičko more, što izaziva zabrinutost kako priobalnih država, tako, po svemu sudeći, i NATO-a u celini, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
- Kada je reč o širenju sukoba u Ukrajini, po svemu sudeći, misli se na pokušaje kijevskog režima da proširi geografiju tog sukoba. Vidimo terorističke aktivnosti kijevskog režima u Sredozemnom moru i na Baltiku - rekao je Peskov novinarima.
Prema rečima predstavnika Kremlja, to ne može a da ne izazove zabrinutost priobalnih država, a najverovatnije i Severnoatlantske alijanse u celini.
- Naravno, niko ne bi želeo širenje geografije sukoba, a to su potencijalno veoma opasni potezi kijevskog režima - naglasio je Peskov.
Putin i Tramp imaju prijateljske odnose
Portparol Kremlja osvrnuo se i na odnose predsednika Rusije Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa, ističući da im priroda njihovih odnosa omogućava da razgovaraju i o najsloženijim problemima.
- Predsednik Putin zaista ima veoma poslovne, pragmatične, pa čak i prijateljske odnose sa predsednikom Trampom. To im pomaže da razgovaraju o najsloženijim problemima, oko kojih postoje brojna neslaganja, ali istovremeno postoje i određena pitanja o kojima se stavovi dvojice šefova država podudaraju - zaključio je Peskov.
(Sputnjik)
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