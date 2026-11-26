"DUH SLOBODNOG ČOVEKA NE MOGU DA UNIŠTE" Vučić objavio fotografiju glavnog urednika Informera iz Palate pravde
LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić oglasio se objavom pute zvaničnog Instagram naloga.
"Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište", poručio je on.
Na fotografiji se vidi glavni urednik TV Informera u Palati pravde, gde je doveden na saslušanje iz PU Voždovac.
Podsetimo, Dragan J. Vučičević uhapšen je juče ujutru ispred prostorije TV Informer. Nakon njegovog hapšenja organizovan je protest, a zaposleni su uputili pitanja ministru policije Ivici Dačiću:
- Ko je konkretno izvršio hapšenje Dragana J. Vučićevića i kojoj jedinici MUP-a pripadaju policajci koji su učestvovali u hapšenju?
- Ko je izdao nalog za hapšenje i da li ste Vi, kao ministar unutrašnjih poslova, bili prethodno obavešteni o toj akciji?
- Zbog čega su Vučićevića hapsili policajci u civilu i zbog čega je korišceno neobeleženo policijsko vozilo?
- Da li je prilikom hapšenja ispoštovana standardna policijska procedura?
- Zbog čega je bilo neophodno hapšenje Vučićevića umesto upućivanja poziva da se javi nadležnim organima?
- Kakav je Vaš lični stav o hapšenju vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Informera?
- Da li ste kao ministar tražili detaljan izveštaj o okolnostima i načinu njegovog hapšenja?
- Postoje li bilo kakve indicije da je na postupanje policije u ovom slučaju vršen politički pritisak?
- Šta je policija do sada preduzela povodom napada na Informer 26. oktobra? Da li je neko od napadača identifikovan, priveden ili procesuiran?
- Kako ćete kao ministar policije garantovati bezbednost novinara i medijskih radnika tokom predstojeće izborne kampanje?
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