LIDER opozicije u Srbiji Aleksandar Vučić oglasio se objavom pute zvaničnog Instagram naloga.

Foto: Printskrin

"Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište", poručio je on.

Na fotografiji se vidi glavni urednik TV Informera u Palati pravde, gde je doveden na saslušanje iz PU Voždovac.

Podsetimo, Dragan J. Vučičević uhapšen je juče ujutru ispred prostorije TV Informer. Nakon njegovog hapšenja organizovan je protest, a zaposleni su uputili pitanja ministru policije Ivici Dačiću:

Ko je konkretno izvršio hapšenje Dragana J. Vučićevića i kojoj jedinici MUP-a pripadaju policajci koji su učestvovali u hapšenju?

Ko je izdao nalog za hapšenje i da li ste Vi, kao ministar unutrašnjih poslova, bili prethodno obavešteni o toj akciji?

Zbog čega su Vučićevića hapsili policajci u civilu i zbog čega je korišceno neobeleženo policijsko vozilo?

Da li je prilikom hapšenja ispoštovana standardna policijska procedura?

Zbog čega je bilo neophodno hapšenje Vučićevića umesto upućivanja poziva da se javi nadležnim organima?

Kakav je Vaš lični stav o hapšenju vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Informera?

Da li ste kao ministar tražili detaljan izveštaj o okolnostima i načinu njegovog hapšenja?

Postoje li bilo kakve indicije da je na postupanje policije u ovom slučaju vršen politički pritisak?

Šta je policija do sada preduzela povodom napada na Informer 26. oktobra? Da li je neko od napadača identifikovan, priveden ili procesuiran?

Kako ćete kao ministar policije garantovati bezbednost novinara i medijskih radnika tokom predstojeće izborne kampanje?