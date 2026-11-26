Na sednici se raspravljalo o postignutim rezultatima u 2026. godini, kao i planovima i programu rada za 2027

Foto: Rvački savez Srbije

Predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju na sednici Upravnog odbora.

Kako se navodi u saopštenju Rvačkog saveza Srbije, na sednici se raspravljalo o postignutim rezultatima u 2026. godini, kao i planovima i programu rada za 2027.

- Kroz diskusiju je došlo do oprečnih mišljenja i stavova na predloženi izveštaj, što je bio razlog da Šabić podnese ostavku na mesto prvog čoveka srpskog rvanja. Članovi Upravnog odbora Rvačkog saveza Srbije su nakon toga sa sedam glasova za i dva protiv usvojili ostavku dosadašnjeg predsednika i doneta je odluka o sazivanju vanredne izborne Skupštine Rvačkog saveza Srbije koja će biti organizovana u najkraćem mogućem roku - navodi se u saopštenju.

Šabić je na funkciju predsednika Rvačkog saveza Srbije izabran 29. novembra 2023. godine, a ponovo je reizabran 10. oktobra 2024. godine.