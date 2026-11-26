Kimih kritikovao odnos Bajerna prema Musijali
Fudbaler Bajerna iz Minhena Jozua Kimih oštro je kritikovao način na koji se klub odnosi prema njegovom saigraču Džamalu Musijali, ocenivši da takvo ponašanje "ne priliči Bajernu".
Visoki zvaničnici Bajerna javno su dovodili u pitanje Musijaline igre i ugovor posle učestalih napada izazvanih neurološkim stanjem, uključujući dva slučaja na terenu tokom pripremnih utakmica, što je izazvalo i reakciju sindikata fudbalera FIFPro.
Sada se oglasio i jedan od ključnih igrača tima, upozorivši da Bajern rizikuje da naruši svoj imidž "porodičnog kluba".
"Ono što ne razumem jeste način na koji se o ovome govori u javnosti", rekao je Kimih novinarima posle Bajernovog poraza od Lila (2:1) u Ligi šampiona.
"Nikako ne sme da se dozvoli da se sav teret prebaci na igrača. Klub je očigledno najvažniji i veći od bilo kog pojedinca, ali nije veći od čoveka. To je apsolutno nedopustivo i uopšte nije u duhu Bajerna", rekao je on.
Kimih je takođe postavio pitanje da li su Musijaline povrede tokom poslednje dve godine, uključujući i težak prelom noge na Svetskom klupskom prvenstvu prošle godine, imale veći uticaj na njegovu igru od samog neurološkog stanja.
"Nije stvar u tome da on ima problema zato što je neprofesionalan. On je tu svakog dana i trudi se da izvuče maksimum iz sebe", dodao je Kimih.
Bajern se u utorak sastao sa Musijalinim agentima i razjasnio redosled događaja, odbacivši spekulacije da je fudbaler mogao da sakrije svoje stanje prilikom potpisivanja poslednjeg produžetka ugovora.
Iz Bajerna su naveli da i klub i Musijalini predstavnici potvrđuju da je on prvi put pregledan zbog simptoma napada u aprilu 2025. godine, dva meseca nakon produžetka saradnje.
"To je učinjeno u konsultaciji sa FK Bajern i njegovom medicinskom službom odmah nakon što su se neurološki simptomi prvi put pojavili", naveo je Bajern.
Musijala je u avgustu javno govorio o svojoj dijagnozi nakon što je kolabirao na terenu na dve pripremne utakmice, što je zabrinulo i igrače i navijače.
Trener Bajerna Vensan Kompani tada je izjavio da su incidente izazvale promene u terapiji koju je Musijala uzimao. Musijala je propustio početak sezone kako bi se odmorio, a nakon toga je propustio još nekoliko utakmica zbog povrede mišića.
Musijala je ušao sa klupe u 76. minutu utakmice u kojoj je Bajern poražen od Lila, što je samo produžilo lošu nedelju za nemački klub.
Osvajač "Zlatne lopte" Hari Kejn povredio je skočni zglob u petak i čeka ga višemesečna pauza, dok je Bajern izgubio prvo mesto u Bundesligi i pao na 15. poziciju na tabeli Lige šampiona.
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