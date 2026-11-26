Fudbaler Bajerna iz Minhena Jozua Kimih oštro je kritikovao način na koji se klub odnosi prema njegovom saigraču Džamalu Musijali, ocenivši da takvo ponašanje "ne priliči Bajernu".

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Visoki zvaničnici Bajerna javno su dovodili u pitanje Musijaline igre i ugovor posle učestalih napada izazvanih neurološkim stanjem, uključujući dva slučaja na terenu tokom pripremnih utakmica, što je izazvalo i reakciju sindikata fudbalera FIFPro.

Sada se oglasio i jedan od ključnih igrača tima, upozorivši da Bajern rizikuje da naruši svoj imidž "porodičnog kluba".

"Ono što ne razumem jeste način na koji se o ovome govori u javnosti", rekao je Kimih novinarima posle Bajernovog poraza od Lila (2:1) u Ligi šampiona.

"Nikako ne sme da se dozvoli da se sav teret prebaci na igrača. Klub je očigledno najvažniji i veći od bilo kog pojedinca, ali nije veći od čoveka. To je apsolutno nedopustivo i uopšte nije u duhu Bajerna", rekao je on.

Kimih je takođe postavio pitanje da li su Musijaline povrede tokom poslednje dve godine, uključujući i težak prelom noge na Svetskom klupskom prvenstvu prošle godine, imale veći uticaj na njegovu igru od samog neurološkog stanja.

"Nije stvar u tome da on ima problema zato što je neprofesionalan. On je tu svakog dana i trudi se da izvuče maksimum iz sebe", dodao je Kimih.

Bajern se u utorak sastao sa Musijalinim agentima i razjasnio redosled događaja, odbacivši spekulacije da je fudbaler mogao da sakrije svoje stanje prilikom potpisivanja poslednjeg produžetka ugovora.

Iz Bajerna su naveli da i klub i Musijalini predstavnici potvrđuju da je on prvi put pregledan zbog simptoma napada u aprilu 2025. godine, dva meseca nakon produžetka saradnje.

"To je učinjeno u konsultaciji sa FK Bajern i njegovom medicinskom službom odmah nakon što su se neurološki simptomi prvi put pojavili", naveo je Bajern.

Musijala je u avgustu javno govorio o svojoj dijagnozi nakon što je kolabirao na terenu na dve pripremne utakmice, što je zabrinulo i igrače i navijače.

Trener Bajerna Vensan Kompani tada je izjavio da su incidente izazvale promene u terapiji koju je Musijala uzimao. Musijala je propustio početak sezone kako bi se odmorio, a nakon toga je propustio još nekoliko utakmica zbog povrede mišića.

Musijala je ušao sa klupe u 76. minutu utakmice u kojoj je Bajern poražen od Lila, što je samo produžilo lošu nedelju za nemački klub.

Osvajač "Zlatne lopte" Hari Kejn povredio je skočni zglob u petak i čeka ga višemesečna pauza, dok je Bajern izgubio prvo mesto u Bundesligi i pao na 15. poziciju na tabeli Lige šampiona.