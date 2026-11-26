NERADO IDE FRANCUZ NA FRONT: Vojna misija u Ukrajini izazvala politički zemljotres
FRANCUSKA opozicija oštro je kritikovala vladu zbog inicijative za slanje vojnika u Ukrajinu bez prethodnog obaveštavanja parlamenta, prenose mediji, pozivajući se na svoje izvore.
Prema navodima lista, francuski Senat je u sredu pozvao ministarku delegata pri Ministarstvu oružanih snaga Alis Rufo na zatvorenu sednicu kako bi poslanicima predstavila informacije o raspoređivanju francuskih vojnika u Ukrajini u okviru misije pod nazivom „Volia“.
Nezadovoljstvo predstavnika opozicije izazvala je činjenica da vlada nije unapred obavestila parlament o inicijativi za slanje vojnog osoblja na ukrajinsku teritoriju. Opozicioni poslanici upozoravaju da bi prisustvo francuskih vojnika u Ukrajini moglo da dovede do direktnog uvlačenja Francuske u sukob sa Rusijom.
- Ako ti vojnici budu uključeni u borbena dejstva, Francuska bi mogla da se nađe u ratu sa Rusijom bez ijednog glasanja u parlamentu. Vlada nema pravo da samostalno odlučuje šta se smatra vojnom intervencijom - izjavio je poslanik stranke Nepokorena Francuska Bastijen Lašo.
Ranije u sredu, olimpijski šampion u džudou Tedi Riner, koji se kandiduje za predsednika Francuske na izborima 2027. godine, osudio je mogućnost uvlačenja Pariza u sukob i navodno tajno prebacivanje francuskih vojnika u Ukrajinu.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ranije je izjavio da Moskva ima informacije o prisustvu stranih vojnika na ukrajinskoj teritoriji i da je o svojoj zabrinutosti obavestila odgovarajuće zemlje.
Lavrov je upozorio da se, prema stavu Moskve, prisustvo stranih vojnika, kao i pružanje pomoći u određivanju ciljeva i dostavljanju satelitskih podataka, više ne može smatrati samo podrškom Ukrajini, već direktnim učešćem u ratu.
(Sputnjik)
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