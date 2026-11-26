Šokantne optužbe su iznete od strane doskorašnjeg istaknutog sportskog radnika.

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Naime bivši predsednik FK Bor 1919 Ivan Pešić, otvoreno je govorio o nezakonitim radnjama u tom klubu. Pešića je u julu ove godine na poziciji predsednika nasledio Dejan Stanković, koji je krajem novembra podneo ostavku, zajedno sa celim Upravnim odborom.

- Bivši predsednik Dejan Stanković nije mogao ništa. Uradio je veliki posao i kad sam govorio o ljudima koji prave svakojake malverzacije nisam mislio na njega. Glavni problem Bora je direktor Bojan Radovanović - rekao je Pešić za "Sport klub".

On je potom otkrio konkretne podatke.

- Fudbaleru Blagoju Unkoviću fiktivno je isplaćeno 360.000 dinara u tri rate. Novac je završio na računu majke Bojana Radovanovića, Marije. Eto, i to su smislili: da registruju „fudbalerku“ od 75 godina! Bor je uplatio tri puta po 120.000 dinara. Izvesni Dejan Stojanović primio je 220.000, za njega kažu da je bio direktor u klubu pet dana. Nije to sve.

- Oprao je Dejan Stanković više od sto miliona dinara preko svoje firme, registrovane u Beogradu. Čak ni nadležni tužilac ne reaguje, upoznat je i gradonačelnik Radiša Petković sa svim dešavanjima… Dostaviću dokaze i opet pitam: ako sam 23 dana „ležao“ u zatvoru, zbog ne znam kojih dela, koliko će dotična gospoda - poručio je Ivan Pešić.

Međutim, direktor kluba Bojan Radovanović je negirao optužbe.

- Ništa nije tačno! Fudbaler Blagoje Unković isplaćen je do poslednjeg dinara. I nije reč u iznosu od 360.00, već 340.000 dinara. Novac je dobio kroz stanarinu, može sve lično da potvrdi. Dotični iznosi neistine i za to će odgovarati pred nadežnim organima - rekao je Radovanović.

Očigledno da će saga o Boru potrajati i u narednim danima.

- O Ivanu Pešiću i njegovom „radu“ u fudbalu romani mogu da se napišu. Da se razumemo: neću ćutati! - poručio je Bojan Radovanović.