SKUP PODRŠKE DRAGANU J. VUČIĆEVIĆU: Zaposleni na Informeru traže odgovore od Ivice Dačića (VIDEO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević doveden je u Palatu pravde, gde je za danas zakazano njegovo saslušanje, a ispred Palate pravde u toku je skup podrške Vučićeviću.
10 pitanja za Ivicu Dačića
Zaposleni na Informeru traže odgovore od ministra policije u tehničkom mandatu Ivice Dačića.
- Ministar Dačić morao bi da odgovori na bar 10 pitanja u vezi sa skandaloznim hapšenjem glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića - navode zaposleni.
Pitanja zaposlenih koja su upućena Ivici Dačiću, prenosimo u celosti:
* Ko je konkretno izvršio hapšenje Dragana J. Vučićevića i kojoj jedinici MUP-a pripadaju policajci koji su učestvovali u hapšenju?
* Ko je izdao nalog za hapšenje i da li ste Vi, kao ministar unutrašnjih poslova, bili prethodno obavešteni o toj akciji?
* Zbog čega su Vučićevića hapsili policajci u civilu i zbog čega je korišceno neobeleženo policijsko vozilo?
* Da li je prilikom hapšenja ispoštovana standardna policijska procedura?
* Zbog čega je bilo neophodno hapšenje Vučićevića umesto upućivanja poziva da se javi nadležnim organima?
* Kakav je Vaš lični stav o hapšenju vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Informera?
* Da li ste kao ministar tražili detaljan izveštaj o okolnostima i načinu njegovog hapšenja?
* Postoje li bilo kakve indicije da je na postupanje policije u ovom slučaju vršen politički pritisak?
* Šta je policija do sada preduzela povodom napada na Informer 26. oktobra? Da li je neko od napadača identifikovan, priveden ili procesuiran?
* Kako ćete kao ministar policije garantovati bezbednost novinara i medijskih radnika tokom predstojeće izborne kampanje?
U Palati pravde Vučićevićev sin i supruga
U Palati pravde su Vučićevićev sin i supruga.
Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana"
Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana".
Brnabić: Hvala svima koji su došli
- Hvala svima koji su došli da podrže, ne samo Vučka, nego i slobodu mišljenja i govora. Nažalost, od 25. oktobra kada je Studentska lista i kada su rukovođenje Srbijom preuzeli plenumi, sve slobode, sav normalan život, sve je to zaustavljano. Vučko je uhapšen na pravdi Boga - kaže Brnabićeva.
Krstić: Ovo je prvi od mnogobrojnih protesta koji će uslediti
- Ovde smo da bismo branili slobodu novinara Dragana J. Vučićevića. Braneći njegovu slobodu, branimo slobodu svakog građanina da slobodno misli i govori - ističe Krstić.
Ivana Vučićević: Tražimo od EU da reaguje
- Slobodna reč i slobodno novinarstvo ne mogu na ovaj način da se krše - poručuje predsednica ANS Ivana Vučićević.
Mirković: Ovo što se dešava u Srbiji nije normalno
- Ovde smo da pružimo podršku Draganu J. Vučićeviću. Ovde smo, bićemo tu uz njega i borićemo se da istina pobedi - kaže Aleksandar Mirković.
Vučićević izveden iz policijske stanice Voždovac
Dragan J. Vučićević izveden je iz policijske stanice Voždovac.
Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).
Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je doneto rešenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.
Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć su održani skupovi podrške Vučićeviću, a okupljanju su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".
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