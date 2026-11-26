PESKOV: Brisel plaća, Kijev ratuje
IZDVAJANjE dodatnih sredstava Evropske unije za Kijev neće doprineti mirnom rešavanju sukoba, već će podstaći Ukrajinu da nastavi borbena dejstva, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov na brifingu.
- Posledice po mirovni proces nisu nimalo dobre. Kijevski režim, koji Evropljani ohrabruju i podstiču, sve je manje sklon mirovnom procesu, a sve više opredeljen za nastavak rata na štetu interesa, pre svega, građana Ukrajine, ali i građana evropskih zemalja - rekao je Peskov.
Evropska komisija je 18. novembra predložila da se Ukrajini obezbedi još 45 milijardi evra, pored ranije odobrenog kredita od 90 milijardi evra.
Od tog iznosa, 25 milijardi evra planirano je za vojne rashode, a 20 milijardi za civilne potrebe, uključujući bolnice i škole.
Lideri Evropske unije dogovorili su u decembru 2025. godine kredit za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi evra za period 2026–2027. godine, odustavši od korišćenja ruske imovine u tu svrhu.
(Sputnjik)
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