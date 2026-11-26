BRITANSKO Ministarstvo odbrane uputilo je pisma na adrese oko 100.000 pripadnika strateške vojne rezerve, pozivajući ih da budu spremni za eventualni povratak u službu u slučaju rata. Kako piše britanski Telegraf, reč je o prvom ovakvom potezu još od Hladnog rata.

Foto: UK Ministry of Defence - UK MOD

Veteranima je ponuđena mogućnost dobrovoljnog učešća u obukama i vojnim vežbama, uključujući veliku NATO vežbu "Steadfast Defender", planiranu za naredno proleće.

Pisma su upućena bivšim pripadnicima sve tri grane oružanih snaga, a potpisali su ih njihovi nekadašnji komandanti. Od rezervista se takođe traži da ažuriraju kontakt podatke, navedu čime se trenutno bave i koje veštine poseduju.

Ruska pretnja sve veća

Ovaj potez dolazi u vreme pojačanih bezbednosnih pretnji iz Rusije i sve izraženije zabrinutosti zbog poteza Vladimira Putina prema NATO-u.

Prošle sedmice Rusija je ispalila krstareće rakete i dronove prema istočnoj Poljskoj, na svega stotinak kilometara od mesta na kojem se održavala vojna vežba pod britanskim vođstvom. Napad se dogodio istog dana kada su britanski ministar odbrane i komandant ratnog vazduhoplovstva posetili tamošnje vojne jedinice.

U sredu je objavljeno i da Kraljevsko ratno vazduhoplovstvo (RAF) tokom noći premešta avione u hangare i planira postavljanje zaštitnih mreža kako bi ih u britanskim bazama zaštitilo od mogućih napada dronovima.

Ministar odbrane, Ves Striting, ranije je upozorio da Britanija mora biti spremna za rat u roku od 1.000 dana i da zajedno sa saveznicima mora "biti spremna da se bori i pobedi".

Govoreći u četvrtak ujutru za Skaj njuz, Striting je ocenio da se Britanija nalazi u "okruženju pojačanih pretnji", zbog čega je kontaktiranje rezervista "razumna i neophodna mera predostrožnosti".

Vojska na istorijskom minimumu

Prema informacijama Telegrafa, britanska vlada želi da poveća otpornost zemlje, posebno jer Ujedinjeno Kraljevstvo sada mnogo ozbiljnije pristupa 3. članu NATO-a. Ova odredba obavezuje članice da "održavaju i razvijaju svoje pojedinačne i zajedničke sposobnosti za odbranu od oružanog napada".

Britanska kopnena vojska trenutno ima oko 73.000 aktivnih vojnika, što je najmanji broj još od Napoleonovih ratova.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su pisma veteranima upućena kao "praktičan korak za jačanje spremnosti i odvraćanja, čime se smanjuje rizik od sukoba".

Reč je o pripadnicima strateške rezerve, odnosno veteranima koji su nedavno napustili vojsku, ali i dalje imaju zakonsku obavezu da se u izuzetnim okolnostima vrate u službu. To ih razlikuje od građana koji se u vojnu rezervu prijavljuju dobrovoljno.

Žele da znaju koje veštine poseduju

Izvor iz britanske vojske objasnio je da je jedan od ciljeva slanja pisama ažuriranje podataka o bivšem vojnom osoblju i njihovim trenutnim sposobnostima.

– To što ste nekada u vojsci vozili tenk ne znači da vaše današnje civilne veštine nisu potpuno drugačije i zapravo još korisnije za odbranu – objasnio je izvor.

Dodao je da niko ne tvrdi da će rezervisti iznenada biti mobilisani, ali da bi bilo neodgovorno ne voditi evidenciju o njima.

– Bili bismo ludi kada ne bismo imali bazu podataka i direktan pristup tim ljudima. Ako vam ikada zatrebaju, mnoge stvari su prilično zarđale. Prvi korak je da utvrdimo ko su ti ljudi, gde se nalaze i kakve veštine imaju – rekao je.

Traže pripremu cele nacije

Telegraf je ranije objavio da je bivši načelnik Glavnog štaba britanske vojske, lord Sanders, upozoravao vladu da bi u slučaju rata s Rusijom morala da "mobiliše celu naciju", jer su postojeći vojni kapaciteti nedovoljni.

I prošlogodišnji vladin strateški pregled odbrane naglasio je da svaki deo društva mora imati ulogu u zaštiti zemlje. U dokumentu je preporučeno i ponovno uspostavljanje čvršćih veza sa strateškom rezervom kako bi se, prema potrebi, iskoristili znanje i iskustvo bivših vojnika.

Vlada je u međuvremenu pokrenula i posebnu rubriku na svojim internet stranicama, gde građani mogu saznati više o strateškoj rezervi i njenom značaju za njih, njihove porodice i poslodavce.

Rezervisti su deo odbrambenog sistema

Ministar za pitanja veterana Kalvin Bejli poručio je da snaga države ne zavisi samo od oružja i vojne opreme već prvenstveno od ljudi, ističući da svaki pripadnik strateške rezerve predstavlja važan deo odbrambenog sistema.

– Iako većina pripadnika strateške rezerve nikada neće biti pozvana da se vrati u službu, oni su deo odvraćanja naše zemlje i svakodnevno pomažu u sprečavanju sukoba. Ova pisma ne znače da sledi mobilizacija rezervista. Reč je jednostavno o urednom vođenju evidencije kako bismo znali kako da stupimo u kontakt sa onima koji podležu pozivu i pratili njihove veštine i iskustvo – rekao je Bejli.

Napad u vreme samita

Nakon prošlonedeljnog ruskog raketnog napada na Poljsku, poljski premijer, Donald Tusk, ocenio je da je Rusija gađala to područje u okviru "namerne provokacije" usmerene protiv Britanije, Poljske i ostalih članica NATO-a.

Britanski premijer Endi Bernam incident je nazvao "potpuno neprihvatljivim", oštro ga osudio i obećao da će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati Poljsku "na svaki mogući način".

Rusko lansiranje projektila poklopilo se sa samitom u Kini, na kojem su učestvovali Vladimir Putin, Donald Tramp i Si Đinping. Tom prilikom američki predsednik zagrlio je ruskog kolegu i nazvao ga "prijateljem".

(Dnevni avaz)

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