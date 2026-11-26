ITALIJA se smatra "kolevkom prava", ali se sada, s dozom ironije, kaže da je postala i "grobnica pravde", zbog sporih sudskih procesa, ali i zbog ogromnog broja presuda sa greškom, koje se otkrivaju posle duge agonije dokazivanja nevinosti.

Foto: Paul Briden/Alamy/Profimedia

Posle slučaja Monike Buzeto, koja je nevina provela u zatvoru 13 godina za ubistvo koje je počinila druga žena, i to priznala, objavljena je zastrašujuća statistička slika koliko nevinih završava u zatvoru i kolika je suma za odštetu koju plaća država. U Italiji je od 1992. godine nepravedno završilo u zatvoru više od 32.000 ljudi. To je oko 900 do 1.000 osoba godišnje, ili dve do tri - dnevno.

Od 1992. godine država je isplatila oko milijardu evra na ime odštete, a za više od 31.000 slučaja, od toga preko 86 miliona za sudske greške. Prema izveštaju Ministarstva pravde, godišnji troškovi za taj budžet iznose između 27 i 50 miliona evra, u zavisnosti od broja rešenih predmeta. Najveći broj zahteva odštete isplaćuje se u apelacionim sudovima u Napulju, Ređo Kalabriji, Katanzaru i Rimu.

Najpoznatiji slučaj sa najvećim iznosom isplaćene odštete Italije je slučaj Đuzepea Gulote, dok se za najdužu kaznu koju je nevin čovek odslužio u zatvoru vezuje ime Benjamina Zunkedua.

Slučaj Đizepea Gulote smatra se jednim od najtežih pravosudnih propusta u modernoj istoriji Italije, poznat kao "Masakr u Alkamu". Čovek je uhapšen 1976. godine, kada je imao 18 godina, radio je kao zidar, a optužen je da je ubio dvojicu karabinjera u mestu Alkamo Marina na Siciliji. Priznao je zločin posle višednevnog fizičkog zlostavljanja u policijskoj stanici.

Enco promenio zakon NAJPOZNATIJI je slučaj je Enca Tortore, jednog od najpopularnijih italijanskih televizijskih voditelja. Optužen je i uhapšen 1983. godine pred televizijskim kamerama, pod lažnim optužbama pokajnika mafije Kamora da je trgovao drogom. Posle višegodišnje golgote, oslobođen je 1986. godine. Preminuo je dve godine kasnije, ne dočekavši odštetu, ali je njegov slučaj doveo do referenduma 1987. godine i uvođenju zakona o građanskoj odgovornosti sudija u Italiji.

Osuđen je na doživotni zatvor i iza rešetaka proveo 22 godine. Tek 2007. jedan bivši karabinjer progovorio o torturi koja je primenjivana tokom istrage, posle čega je Gulota oslobođen, ali tek 2012. godine. Apelacioni sud mu je dodelio 2016. godine 6,5 miliona evra odštete.

Ako se posmatra dužina zatvorske kazne, čobanin sa Sardinije Benjamin Zunkedu je u zatvoru proveo više od tri decenije. Uhapšen je 1991. godine za trostruko ubistvo u mestu Sinaj. Presuda o doživotnom zatvoru zasnivala se na iskazu jednog preživelog svedoka, za kog se decenijama kasnije ispostavilo da ga je policija tokom istrage navela da prepozna Zunkedua na fotografiji.

Zunkedu je oslobođen 2024. godine posle više od 32 godine provedenih u zatvoru. Pored manje naknade od 30.000 evra za nehumane uslove u prenatrpanim zatvorskim ćelijama, pokrenut je postupak za višemilionsku odštetu zbog sudske greške.