POSTOJI sumnja da je jedan ruski brod, koji je, kako se pretpostavlja, pratio konvoj teretnih brodova u Severnom moru, izvršio ometanje GPS signala civilne avijacije velikih razmera.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

O ovome je izvestio „ADS Advance“, pozivajući se na analizu vazduhoplovnih podataka koju je sproveo „Hexbird“, kao i na novinarsko istraživanje lista „The i Paper“.

Incident se dogodio 9. novembra 2026. godine. Smetnje su registrovane u vazdušnom prostoru iznad južnog dela Severnog mora, Holandije, istočne Engleske i severozapadne Nemačke.

Poremećaji su trajali oko 19 minuta. Ukupno je bilo pogođeno oko 140 vazduhoplova, pri čemu je u jednom trenutku bilo ugroženo čak 92 letelice.

Među njima su bili putnički avioni kompanija „Ryanair“, „easyJet“ i „British Airways“.

Analiza podataka sistema za automatsko zavisno nadzorno emitovanje (ADS-B) otkrila je gotovo istovremeni pad preciznosti u određivanju položaja vazduhoplova koji su bili međusobno udaljeni stotinama kilometara. Foto: Recorded extent of GPS jamming November 4 2026 Image: Militarnyi Map AirNav

Priroda smetnji ukazivala je na ometanje (džeming) satelitskih navigacionih signala, a ne na njihovo lažiranje (spufing). Istraživači su zaključili da se verovatni izvor elektronskih smetnji nalazio u Severnom moru.

Kroz ovo područje prolazio je ruski konvoj koji su činili teretni brodovi „MAIA-1“, „LADY R“ i „LADY D“. Poslednja dva broda su ranije korišćena za transport ruskog vojnog tereta.

Radarski snimak sa satelita „Sentinel-1C“, načinjen tokom incidenta, prikazao je neidentifikovani objekat u blizini plovila za koja se veruje da su deo konvoja. Moguće je da je taj objekat bio brod za pratnju.

U novembru je portal „Militarnyi“ izvestio o angažovanju korvete „Stojki“ (projekat 20380) iz sastava Baltičke flote Ruske Federacije, sa zadatkom pratnje ruskih teretnih brodova tokom njihovog prolaska kroz danske moreuze.

Džejms Droksford, bivši obaveštajni oficir mornarice, izjavio je za „The i Paper“ da je upotreba sredstava za elektronsko ratovanje možda imala za cilj ometanje zapadnog nadzora nad ruskim konvojem. Istovremeno, lokacija ruskog konvoja nije se poklapala sa zonom koja je, prema primarnom istraživačkom modelu kompanije „Hexbird”, izračunata kao najverovatniji izvor ometanja.

Foto: printskrin Militarnyi/ Image: Copernicus Sentinel-1C /Russian Forces Spotter

Istraživači su naglasili da dostupni podaci ne omogućavaju pouzdano utvrđivanje koja je strana primenila mere elektronskog ratovanja, niti koji je bio cilj njihove upotrebe. Umešanost ruskog konvoja u ometanje GPS signala ostaje nepotvrđena.

Holandsko Ministarstvo za infrastrukturu i upravljanje vodama izjavilo je za emisiju „NOS Nieuwsuur” da je najmanje sedam vazduhoplova imalo problema sa satelitskom navigacijom. Svi su bezbedno sleteli.

Holandski Državni inspektorat za digitalnu infrastrukturu (RDI) sprovodi istragu o ovom incidentu.



UPOTREBA RUSKIH SISTEMA ZA ELEKTRONSKO RATOVANjE (ER) U EVROPSKIM VODAMA

U novembru 2025. godine, Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva izvestilo je o ometanju GPS signala dok je britanska fregata „HMS Somerset” pratila ruski izviđački brod „Jantar”. Probleme sa ometanjem imali su i civilni brodovi.

U maju 2026. godine, Finska obalska straža prijavila je učestalije rusko ometanje GPS signala u Baltičkom moru.

U novembru su zabeleženi poremećaji satelitske navigacije velikih razmera duž gotovo celog istočnog krila NATO-a — od Baltičkog do Crnog mora.



(Militarnyi)