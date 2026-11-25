IZENADNI UDAR RUSKIH BALISTIČKIH RAKETA NA KIJEV: Samo iz S-400 lansirali 8 projektila na Termoelektranu 4, Kličko poziva na bežaniju
KAKO prenose Telegram kanali Kijev je večeras na udaru balističkih raketa.
U Kijevu su se čule eksplozije tokom vazdušne opasnosti, dok su ruske snage izvele balistički napad na prestonicu Ukrajine, javio je dopisnik Ukrinforma.
Ukrajinsko vazduhoplovstvo upozorilo je na balističku pretnju i registrovalo brzi cilj koji se kretao ka Kijevu.
- Eksplozije u prestonici. Grad je pod balističkim napadom - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima.
O posledicama ruskog napada izveštavali su gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko i Kijevska gradska vojna administracija.
23.04 – Kličko: Pogođena je zgrada u industrijskoj zoni Desnjanskog okruga.
23.14 – Kličko: Prema prvim informacijama, pogođena je još jedna nestambena zgrada u Desnjanskom okrugu. Objekat je oštećen, a moguće je da ima povređenih.
23.22 – Kijevska gradska vojna administracija: Oštećena je nestambena zgrada u Desnjanskom okrugu. Informacije o mogućim žrtvama se proveravaju.
23.22 – Kličko: Pogođen je i tržni centar u Desnjanskom okrugu.
23.28 – Kličko: Jedna osoba povređena u napadu prevezena je u bolnicu.
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