"POGLEDAJMO ISTINI U OČI, RUSIJA NIKAD NIJE NAPALA NATO" Mark Rute obrnuo ćurak za 180 stepeni, stiglo šokantno priznanje
RUSIJA nikada nije napala nijednu članicu NATO-a, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute u intervjuu za televiziju Fox News.
- Pogledajmo istini u oči i procenimo šta se dešava. Rusija nikada nije napala nijednu članicu NATO-a - priznao je on.
Istovremeno, Rute je optužio Rusiju da je navodno izazvala sukobe u Avganistanu, Gruziji i Ukrajini.
Poslednjih godina Moskva ukazuje na nezapamćenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative, nazivajući ih „odvraćanjem agresije“. Ruske vlasti su više puta izražavale zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva bloka u Evropi.
Vladimir Putin je više puta naglašavao da sukob sa Severnoatlantskom alijansom nema nikakvog smisla. Istovremeno, upozoravao je da će Rusija, u slučaju napada, biti prinuđena da upotrebi sva raspoloživa sredstva i snage za odbijanje agresije.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
ZELENSKI SE OGLASIO NAKON VELIKE AKCIJE: Ukrajinski dronovi napali ruski aerodrom sa lovcima MiG-31 i Su-34 naoružane kinžalima
25. 11. 2026. u 21:22 >> 21:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)