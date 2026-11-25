RUSIJA nikada nije napala nijednu članicu NATO-a, izjavio je generalni sekretar Alijanse Mark Rute u intervjuu za televiziju Fox News.

Foto: Tanjug/AP Photo/Francisco Seco

- Pogledajmo istini u oči i procenimo šta se dešava. Rusija nikada nije napala nijednu članicu NATO-a - priznao je on.

Istovremeno, Rute je optužio Rusiju da je navodno izazvala sukobe u Avganistanu, Gruziji i Ukrajini.

Poslednjih godina Moskva ukazuje na nezapamćenu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative, nazivajući ih „odvraćanjem agresije“. Ruske vlasti su više puta izražavale zabrinutost zbog jačanja vojnog prisustva bloka u Evropi.

Vladimir Putin je više puta naglašavao da sukob sa Severnoatlantskom alijansom nema nikakvog smisla. Istovremeno, upozoravao je da će Rusija, u slučaju napada, biti prinuđena da upotrebi sva raspoloživa sredstva i snage za odbijanje agresije.

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