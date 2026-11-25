ITALIJANSKA premijerka Đorđa Meloni, koja snažno podržava Ukrajinu, suočava se sa sve većom zabrinutošću u Rimu zbog ukrajinskih napada na ruske brodove u Libiji, za koje postoji bojazan da bi mogli da destabilizuju tu severnoafričku zemlju, piše briselski portal Politiko.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Uoči mogućih parlamentarnih izbora već na proleće, ukrajinski napadi tokom vikenda na ruski ratni brod i teretni brod u Libiji mogli bi da izazovu političke reakcije u Italiji, koja je saveznik Kijeva, ali istovremeno tradicionalno održava bliske odnose sa tom severnoafričkom zemljom, navodi portal.

-Ukoliko je ovo nastavak rata između Rusije i Ukrajine na svega nekoliko stotina kilometara od Italije, to je zabrinjavajuće, posebno zato što radimo na stabilnosti Libije, izjavio je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani i dodao da Rim nije bio unapred obavešten o napadu.

Italijansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Tajani juče razgovarao sa ukrajinskim kolegom Andrijem Sibi­hom i naglasio značaj sprečavanja širenja sukoba sa Rusijom na Sredozemlje, kao i poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libije.

Lider krajnje desničarske Lige Mateo Salvini, čija je stranka deo vladajuće koalicije i protivi se daljoj vojnoj pomoći Ukrajini, ocenio je da "ne bi imalo smisla" da vojna podrška Kijevu dovede do novih ratova i potapanja brodova širom sveta.

Foto: Tanjug/SBU/Security Service of Ukraine via AP

Ukrajina je, međutim, branila pravo da napada ruske brodove, uključujući i one usidrene u libijskoj luci Bengazi, hiljadama kilometara udaljenoj od fronta.

Rim je posebno zabrinut zbog mogućnosti destabilizacije Libije, nekadašnje italijanske kolonije, a italijanskoj vladi strahuju da bi novi politički i bezbednosni haos u toj zemlji mogao da izazove talas migracija preko Sredozemnog mora ka Italiji, navodi Politiko.

Arturo Varveli iz Evropskog saveta za spoljne odnose upozorio je da bi Rusija i njeni saveznici u Libiji mogli da iskoriste migracije kao sredstvo pritiska na Italiju.

Poslanica Demokratske partije Lija Kvartepale ocenila je da je Libija najvažnije pitanje italijanske spoljne politike, jer sve što se događa u toj zemlji direktno utiče na Italiju.

Bivši italijanski premijer i lider Pokreta pet zvezda Đuzepe Konte izazvao je političke polemike ovog leta dovodeći u pitanje nastavak vojne pomoći Ukrajini u slučaju pobede levice na narednim izborima.

Protiv vojne pomoći Kijevu je i krajnje desna opoziciona stranka Budućnost nacije, koju predvodi bivši general Roberto Vanjači, navodi portal i ističe da je i javno mnjenje u Italiji skeptično prema podršci Ukrajini.

Prema istraživanju agencije YouGov sprovedenom ranije ove godine, samo 32 odsto Italijana smatra važnim da Ukrajina pobedi u ratu protiv Rusije, što Italiju svrstava među zemlje zapadne Evrope sa najmanjom podrškom Kijevu.

-To je težak politički izazov za Meloni. Italijani se plaše zauzimanja strana, oprezni su prema sukobima i bilo kakvom uključivanju Italije u njih, ocenio je analitičar Lorenco Pregljasko.

Zbog takvog stava javnosti, Italija je Ukrajini pružila znatno manje pomoći nego Nemačka i nordijske zemlje.

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Dosadašnja vojna pomoć iznosila je oko tri milijarde evra, a nedavno je odobren i novi paket vredan 800 miliona evra.

Ipak, analitičar Alesandro Marone iz Rimskog instituta za međunarodne poslove smatra da ukrajinski napadi verovatno neće značajnije uticati na nastavak italijanske vojne pomoći Kijevu.

Zabrinutost zbog mogućeg širenja rata na Sredozemlje postoji i u Grčkoj.

Visoki zvaničnik grčke vlade izjavio je da Atina strahuje od otvaranja novog fronta u istočnom Mediteranu i da planira razgovore o tom pitanju sa državama koje dele njene stavove.

Uprkos zabrinutosti u Rimu i Atini, Kijev ostaje pri odluci da napada ruske brodove.

Portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij izjavio je juče da Ukrajina deluje u okviru svog prava na samoodbranu od ruske oružane agresije.

-Ukrajina ima puno pravo da napada legitimne vojne ciljeve agresora, uključujući ruske ratne brodove, teretna plovila koja prevoze vojnu opremu i resurse, kao i tankere takozvane ruske flote iz senke, koji podržavaju rusku ratnu mašineriju, rekao je Tihij, dodajući da Ukrajina nikoga ne uvlači u rat niti prenosi sukob na druga područja.

Ruski ratni brod potopljen je u istočnoj libijskoj luci Bengazi, koja je pod kontrolom vojnog komandanta Kalife Haftara, čija je Libijska nacionalna armija saveznik Moskve.

Rusija u Libiji ima šest vojnih baza i između 1.000 i 1.500 pripadnika, a ukrajinski napadi samo su skrenuli pažnju na razmere tog prisustva, smatra Varveli dodajući da Italija na dešavanja u Libiji za sada reaguje isključivo naknadno, bez jasno definisane strategije.

(Tanjug)

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