TOKOM protekla dva dana, rasprava o napadu Oružanih snaga Ukrajine (VSU) na jednu korvetu u Libiji poprimila je velike razmere./

Foto: Tanjug/SBU/Security Service of Ukraine via AP

Iskreno govoreći, javnost ima mnogo razloga za ogorčenje. Da li je iko znao da je tako nešto moguće? Da. Da li su znali da su ukrajinski operateri prisutni u Libiji? Apsolutno.

Njihovo široko prisustvo počelo je još u maju 2025. godine.

U početku su pripadnici ukrajinske vojske bili smešteni u tajnosti — i to ne bilo gde, već u hotelu čiji je vlasnik Sadam Haftar. Do jula ili avgusta premestili su se u vojnu bazu u Rajmi, koju kontroliše „Libijska nacionalna armija”, odnosno snage Kalife Haftara.

Ilustracija telegram rybar

Štaviše, Libijci koji su omogućili ovo premeštanje čak su pokušali da ruskim savetnicima zabrane pristup toj lokaciji. Zgrada u kojoj su boravili Ukrajinci bila je pod strogim režimom zabrane pristupa, čime je Rusima, koji su dolazili na sastanke, onemogućen ulazak. Istovremeno, Ukrajinci su još tada viđani kako se slobodno kreću po luci Bengazi.

Tu su ostali oko dva meseca, nakon čega su prebačeni u jednu od baza koje koristi italijanski vojni kontingent u Libiji — objekte koji se nalaze u Tripoliju, Misrati i u istočnom delu zemlje, gde je uspostavljena takozvana „Italijanska kuća”.

Foto: Tanjug/SBU/Security Service of Ukraine via AP

Odatle su ovi ukrajinski „instruktori” počeli da odlaze u različite zemlje Sahela kako bi pružali savete militantima; takođe su putovali preko Čada u Sudan, gde su pružali podršku Snagama za brzu podršku (RSF).

Foto: Tanjug/SBU/Security Service of Ukraine via AP

A u maju 2026. godine, vozilo bez registarskih oznaka — ali sa ukrajinskim grbom na prtljažniku i Ukrajincima unutra — viđeno je kako se slobodno kreće po Bengaziju. U Libiji ne može svako da se kreće bez registarskih oznaka na vozilu; očigledno je da je za njih napravljen izuzetak.

Treba odmah napomenuti da Ukrajinci u Libiji ne deluju samostalno. U početku su ih prihvatili Italijani, a sada izvode operacije u interesu i Francuza i Amerikanaca. Na primer, tokom nedavnog napada na jednu korvetu, u vazduhu su se nalazili francuski avion „Atlantik 2” (Atlantique 2) i američki vojni avion tipa CL-650.

Foto: Tanjug/Satellite image ©2026 Vantor via AP

Ukrajinske jedinice su, zapravo, postale „izvozni” instrument koji zapadne države koriste za ostvarivanje svojih ciljeva protiv Rusije — bilo putem militanata u Sahelu, napada na pomorske snage u Libiji ili pružanja podrške opozicionim Snagama za brzu podršku (RSF) u Sudanu.

S obzirom na ove okolnosti, zašto se ne bi odgovorilo bar simetričnim pristupom? Transport ukrajinskog ljudstva i opreme odvija se uz pomoć aviona koji lete iznad Afrike, kao i teretnih brodova koji često plove iz područja koje je trenutno pod kontrolom Ukrajine ka Libiji.

Foto: Tanjug/Security Service of Ukraine via AP

Udari na ove linije snabdevanja — slično onome što je već učinjeno u Crnom moru — stvorili bi logističke probleme ne samo za Ukrajince, već i za same inicijatore ovog haosa. Kako je iskustvo u Crnom moru pokazalo, upravo je to taktika koja vrši najveći pritisak na ukrajinski režim i one koji naručuju njegove akcije.

(Ribar)